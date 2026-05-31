【30代が選ぶ】事務所の顔となりそうな「STARTO社の若手タレント」ランキング！ 「ジェシー」らを抑えた1位は？

【30代が選ぶ】事務所の顔となりそうな「STARTO社の若手タレント」ランキング！ 「ジェシー」らを抑えた1位は？