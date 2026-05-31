【30代が選ぶ】事務所の顔となりそうな「STARTO社の若手タレント」ランキング！ 「ジェシー」らを抑えた1位は？
All About ニュース編集部は5月13〜15日の期間、全国の30代の男女278人を対象に「STARTO社所属の若手タレント（30歳未満）」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「将来事務所の顔となりそうだと思うSTARTO社所属の若手タレント」ランキングを紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位は同率で3人がランクイン。1人目はラウールさんでした。
Snow Manのメンバーとして活動しながら、ファッションモデルとしてパリコレクションへ出演するなど世界でも活躍。俳優としての一面もあり、2025年のドラマ『愛の、がっこう。』（フジテレビ系）では文字の読み書きが苦手なホスト役を熱演しました。
アンケート回答者からは、「スタイルが桁違いでカリスマ性がある」（30代男性／静岡県）、「モデルもこなせるルックスと高身長に加え、飾らない性格でバラエティ番組での発言も面白く、万人受けするキャラクターだと思うから」（30代女性／福岡県）、「モデル活動もしているだけあって、アイドルの枠を超えた存在感があり、存在が王様のような風格が出始めているように感じるため」（30代男性／東京都）などの理由があがりました。
2人目は、永瀬廉さんです。
King & Princeのメンバーである永瀬さんは、端正なルックスと誠実な人柄で幅広い世代から支持を集めています。俳優業でも着実に実績を積み重ね、2026年3月公開の映画『鬼の花嫁』では主演に抜てき。グループの顔としてだけでなく、STARTO社全体の看板にふさわしい1人です。
アンケートでは、「グループで色々あったが長く事務所に残って活躍してくれそう」（30代女性／大阪府）、「退所せずに長く活動を続けてくれそうだから」（30代女性／東京都）、「正統派イケメンでSTARTOに詳しくなくても知ってる人が多いと思うから」（30代女性／神奈川県）などのコメントが寄せられました。
3人目には、ジェシーさんが入りました。
SixTONESのメンバーとして活動のほか、俳優業やバラエティ番組でも才能を発揮。圧倒的な歌唱力と180センチ超えのスタイルも魅力で、マルチな活躍ぶりでSTARTO社内でも異彩を放つ存在です。
回答者からは、「かっこいいのにお話が上手。リーダーシップがありそう」（30代男性／愛知県）、「個性があり、画面映えするから」（30代女性／宮城県）、「ジェシーは芸能界での交友関係も広く、グループ内でも存在感を示しているため」（30代女性／京都府）、「とにかく人懐っこくかなり年上から年下まで交遊関係が広く、色んな所で話題に上がる存在だからです」（30代女性／東京都）などの声が集まりました。
最も多くの票を獲得したのは、目黒蓮さんでした。
Snow Manのメンバーとして活動しながら、個人としても映画やドラマ、テレビCMなどマルチに活躍。2026年は映画『ほどなく、お別れです』『SAKAMOTO DAYS』で主演を務めています。端正な顔立ちと気品ある佇まいは誰もが好感を持つ雰囲気をあり、アイドルと俳優の二刀流で次世代のSTARTO社を引っ張る存在です。
アンケート回答では、「俳優業もこなしていて、木村拓哉さんのような存在になりそう」（30代女性／東京都）、「アイドルだけでなく、モデルや俳優でもその業界から認められているから」（30代女性／埼玉県）、「たくさんドラマや映画に出てて幅広い年齢層に知られているから」（30代女性／新潟県）、「活躍の幅が広いし色々経験値が高そうだから」（30代女性／宮城県）といったコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
【5位までの全ランキング結果を見る】
同率2位：ラウール（Snow Man）／39票
2位は同率で3人がランクイン。1人目はラウールさんでした。
アンケート回答者からは、「スタイルが桁違いでカリスマ性がある」（30代男性／静岡県）、「モデルもこなせるルックスと高身長に加え、飾らない性格でバラエティ番組での発言も面白く、万人受けするキャラクターだと思うから」（30代女性／福岡県）、「モデル活動もしているだけあって、アイドルの枠を超えた存在感があり、存在が王様のような風格が出始めているように感じるため」（30代男性／東京都）などの理由があがりました。
同率2位：永瀬廉（King & Prince）／39票
2人目は、永瀬廉さんです。
King & Princeのメンバーである永瀬さんは、端正なルックスと誠実な人柄で幅広い世代から支持を集めています。俳優業でも着実に実績を積み重ね、2026年3月公開の映画『鬼の花嫁』では主演に抜てき。グループの顔としてだけでなく、STARTO社全体の看板にふさわしい1人です。
アンケートでは、「グループで色々あったが長く事務所に残って活躍してくれそう」（30代女性／大阪府）、「退所せずに長く活動を続けてくれそうだから」（30代女性／東京都）、「正統派イケメンでSTARTOに詳しくなくても知ってる人が多いと思うから」（30代女性／神奈川県）などのコメントが寄せられました。
同率2位：ジェシー（SixTONES）／39票
3人目には、ジェシーさんが入りました。
SixTONESのメンバーとして活動のほか、俳優業やバラエティ番組でも才能を発揮。圧倒的な歌唱力と180センチ超えのスタイルも魅力で、マルチな活躍ぶりでSTARTO社内でも異彩を放つ存在です。
回答者からは、「かっこいいのにお話が上手。リーダーシップがありそう」（30代男性／愛知県）、「個性があり、画面映えするから」（30代女性／宮城県）、「ジェシーは芸能界での交友関係も広く、グループ内でも存在感を示しているため」（30代女性／京都府）、「とにかく人懐っこくかなり年上から年下まで交遊関係が広く、色んな所で話題に上がる存在だからです」（30代女性／東京都）などの声が集まりました。
1位：目黒蓮（Snow Man）／145票
最も多くの票を獲得したのは、目黒蓮さんでした。
Snow Manのメンバーとして活動しながら、個人としても映画やドラマ、テレビCMなどマルチに活躍。2026年は映画『ほどなく、お別れです』『SAKAMOTO DAYS』で主演を務めています。端正な顔立ちと気品ある佇まいは誰もが好感を持つ雰囲気をあり、アイドルと俳優の二刀流で次世代のSTARTO社を引っ張る存在です。
アンケート回答では、「俳優業もこなしていて、木村拓哉さんのような存在になりそう」（30代女性／東京都）、「アイドルだけでなく、モデルや俳優でもその業界から認められているから」（30代女性／埼玉県）、「たくさんドラマや映画に出てて幅広い年齢層に知られているから」（30代女性／新潟県）、「活躍の幅が広いし色々経験値が高そうだから」（30代女性／宮城県）といったコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)