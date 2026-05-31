アイドルグループ「シャルロット」を卒業したグラビアアイドル一ノ瀬瑠菜さんが、今をときめくヒロインたちの輝きを鮮烈に切り取るグラビアムック「SUNNY GIRL vol.13」（HINODE MOOK 802）で初登場にして初表紙を飾りました。グループ卒業を経て新たな一歩を踏み出した和田海佑さんが裏表紙を担当しました。



【写真】一ノ瀬瑠菜さんとピクニックデート？

vol.13のテーマは、爽やかな季節にぴったりな「等身大のデート」。 5名の出演者が、それぞれ異なるシチュエーションで、ファンならずとも心をぎゅっとつかまれそうな「最高の可愛さ」を披露しています。



一ノ瀬さんのテーマは「青春に導かれて。」です。吸い込まれるような瞳が印象的な一ノ瀬さん。 河川敷でのピクニックデートを舞台に、特技のギターを奏でる姿や、菜の花とはしゃぐ天真爛漫な笑顔を収録しました。 まるで放課後のひとときを一緒に過ごしているような、甘酸っぱい青春の1ページを鮮烈に描き出します。



和田さんのテーマは「きゅるきゅる彼女とカフェへ。」。２度目の本誌登場、NMB48を卒業し、新たなステージへと進み始めた彼女が、輝きを増した「今」を見せます。 カフェでの甘いスイーツを前にした無邪気な笑顔から、ふとした瞬間に覗かせる大人びた表情まで。 彼女との親密な距離感を感じさせる、ドキッとするようなギャップが見どころです。



黒嵜菜々子のテーマは「大人になった菜々子とラフデート。」です。2度目の登場となる黒嵜さんは、公園でのラフな休日デートがテーマ。 熱狂的な野球ファンとしての顔や、パリへの一人旅の思い出など、リラックスした雰囲気で語る素顔を深掘りしました。 天真爛漫な笑顔の奥に潜む、成長した彼女の現在地を切り取っています。



山岡雅弥のテーマは「彼女とスケッチデート。」です。レスリングで中学全国選抜ベスト8の実績を持つアスリートが初登場。 抜群のプロポーションを活かしたグラビアに加え、趣味のスケッチをさらりとこなす意外な一面を披露。 普段の力強いイメージとは異なる、新鮮なギャップに注目です。



ぽぽちゃんぼテーマは「ほろ酔い彼女と、次どうする？」です。5年間のビール売り子経験を持つ「お酒好き美女」としてSNSで話題のぽぽちゃんが初登場。 リアルな「はしご酒デート」をテーマに、ビールを片手に笑う無邪気な姿から、お家で見せるしっとりとした大人の表情まで、お酒が進むごとに解けていく素顔をたっぷりと掲載しています。



【一ノ瀬瑠菜さんプロフィル】

2007年2月26日生まれ、埼玉県出身。身長163cm。ミスマガジン2023の読者特別賞を受賞。各誌のグラビアを席巻し、2025年にファースト写真集を発売。アイドルグループ「シャルロット」のセンターとして活動し、2026年 2 月に卒業。公式Ｘ：＠ichinose_luna 公式Instagram：@ichinose_2266