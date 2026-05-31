暑くなってきたので『お留守番だよ』とわんこに伝えると、あからさまに落ち込んで…！？素直で可愛すぎるわんこの表情が話題を呼び、「暑いけど一緒に行きたいんだよね」「言葉よく分かってますね！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：暑くなってきたので『お留守番』と大型犬に伝えた結果→言葉を理解した瞬間…あまりにも素直な『表情』】

お留守番をお願いされたわんこ

TikTokアカウント「ymt3338」の投稿者さんは、ゴールデンレトリバーの女の子「ロイ」ちゃんとの日々を随時投稿しています。今回ご紹介するのは、出かける前の飼い主さんとロイちゃんとのやり取り。

玄関で寝そべり恨めしそうな顔で飼い主さんを見上げるロイちゃん…。なぜならお留守番をお願いされたから。今まではちょっとした買い物にも連れて行っていましたが、暑くなってきたためお家で待っていてもらうことが増えたのだそう。

お留守番をお願いする飼い主さんの言葉を、神妙な顔つきで聞いていたといいます。そのうちロイちゃんの表情にも徐々に変化が…。

泣きそうなお顔に…！

『お外行けないよ』『お留守番だよ』と懇々と伝えていると、恨めしそうだったお顔が段々と寂しそうな表情に。上目遣いで見上げたり、肩を落とすようにうつむいたり…。

「どうしてもダメなの？」と、お願いするロイちゃんを見ると『ごめんね』以外に言葉が見つかりません。玄関の扉の前で粘り続けるロイちゃんですが、連れて行ってもらえないことは最初から理解していました。しょんぼりしながら玄関から離れたといいます。

言葉を理解しすぎてビックリ

『行けないからこっちおいで』この言葉を聞いた瞬間、泣きそうなお顔でフセをするロイちゃん。飼い主さんの話を聞きながら「ダメだと分かってるけど…」と、お願いする姿には胸が詰まります。

『心を鬼にして…心配で寄り道はしなくなりました』と綴る飼い主さんの心情がよく分かります。

これもすべて大切なロイちゃんのため。きっとそのことはロイちゃんは理解していることでしょう。

この投稿には「言葉良くわかってますよね」「あー切ないｗ」「暑いけど一緒に行きたいんだよね」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「ymt3338」には、ツンデレなロイちゃんの愉快な日々が投稿されています。ぜひ覗いてみてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「ymt3338」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております