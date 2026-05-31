¡ÖÅüÇ¢ÉÂ¡×Í½ËÉ¤Î¸°¡©¤¦¤É¤ó¤Ç·ìÅüÃÍ¤òÍÞ¤¨¤ë¡È¤¢¤Î¿©¤ÙÊý¡É¤È¶Ã¤¤Î¸ú²Ì¡Ú°å»Õ´Æ½¤¡Û
¤¦¤É¤ó¤Ï¶ñºà¤ä¿©¤ÙÊý¤ò¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¿©»ö¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ½½Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¿©ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤ï¤«¤á¤ä¥ª¥¯¥é¤Ê¤É¿åÍÏÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ËÉÙ¤Ê¿©ºà¡¢Íñ¤äÆ¦Éå¤Ê¤É¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åü¤ÎµÛ¼ý¤ò´Ë¤ä¤«¤Ë¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿©¤Ù¤ë½çÈÖ¤ä¥¹¥Ôー¥É¤â°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¾ï¤Î¿©Âî¤ËÌµÍý¤Î¤Ê¤¤·Á¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
°æÅû ÂöËá¡Ê°å»Õ¡Ë
2014Ç¯ µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÎ©ÉÂ±¡ °å¶É
2016Ç¯ µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÎ©ÉÂ±¡ ½Û´Ä´ïÆâ²Ê
2019Ç¯ ¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¿ÎÀ¸¼Ò¹¾¸ÍÀîÉÂ±¡ ÅüÇ¢ÉÂ¡¦Âå¼Õ¡¦¿ÕÂ¡Æâ²Ê
½êÂ°³Ø²ñ¡§ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñ¡¢ÆüËÜÅüÇ¢ÉÂ³Ø²ñ¡¢ÆüËÜ½Û´Ä´ï³Ø²ñ¡¢ÆüËÜÉÔÀ°Ì®¿´ÅÅ¿Þ³Ø²ñ¡¢ÆüËÜ¿´·ì´É¥¤¥ó¥¿ー¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¼£ÎÅ³Ø²ñ¡¢ÆüËÜ¿´¥¨¥³ー³Ø²ñ
±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë¤¦¤É¤ó¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¼ÂÁ©¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¤³¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢·ìÅüÃÍ´ÉÍý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¤¦¤É¤ó¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¼ÂÁ©¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤Î¿©»ö¤ËÌµÍý¤Ê¤¯¼è¤ê¹þ¤á¤ë¹©É×¤òÃæ¿´¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñºà¤ÎÁª¤ÓÊý¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤¦¤É¤ó¤Î±ÉÍÜ²Á
¤¦¤É¤óÃ±ÂÎ¤Ç¤ÏÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤Ê¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¦¥ß¥Í¥é¥ë¡¦¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÊä¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¶ñºà¤ÎÁª¤ÓÊý¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¶ñºà¤ò¹©É×¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¦¤É¤ó¤Ï±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÍ¥¤ì¤¿°ì»®¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¿¥ß¥ó¤òÊä¤¦´ÑÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¾®¾¾ºÚ¡¦¤Û¤¦¤ì¤óÁð¡¦¤Ë¤é¡¦¤Í¤®¤È¤¤¤Ã¤¿ÎÐ²«¿§ÌîºÚ¤Î³èÍÑ¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¥Ó¥¿¥ß¥óC¤äÍÕ»À¡¢¦Â¥«¥í¥Æ¥ó¤ò´Þ¤ß¡¢¿ÈÂÎ¤Îµ¡Ç½¤ò»Ù¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤É¤ó¤Î½Á¤ËÆþ¤ì¤Æ¼Ñ¤ë¤À¤±¤Ç¼ê·Ú¤ËÀÝ¼è¤Ç¤¡¢Ä´Íý¤Î¼ê´Ö¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥ß¥Í¥é¥ëÊäµë¤Ë¤Ï¡¢¤ï¤«¤á¤äº«ÉÛ¤È¤¤¤Ã¤¿³¤ÁôÎà¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥è¥¦ÁÇ¡¦¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¦¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¤ò´Þ¤à³¤ÁôÎà¤Ï¡¢¤¦¤É¤ó¤Î½Á¤È¤ÎÁêÀ¤âÎÉ¤¯¡¢²Ã¤¨¤ë¤À¤±¤Ç±ÉÍÜ²Á¤¬Âç¤¤¯¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤´¤Þ¤Ï¾¯ÎÌ¤Ç¤â¥«¥ë¥·¥¦¥à¤äÅ´Ê¬¤ò´Þ¤ß¡¢É÷Ì£¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç±ÉÍÜ¤ÎÄì¾å¤²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÊäµë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Àè½Ò¤ÎÄÌ¤êÍñ¡¦·ÜÆù¡¦Æ¦Éå¡¦ÌýÍÈ¤²¤Ê¤É¤¬Å¬ÀÚ¤ÊÁªÂò»è¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÍñ¤Ï¡¢É¬¿Ü¥¢¥ß¥Î»À¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯´Þ¤àÎÉ¼Á¤Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¸»¤Ç¤¢¤ê¡¢·î¸«¤¦¤É¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤â±ÉÍÜ²Á¤ò¹â¤á¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÉÊÎÁÍý¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤¦¤É¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ñºà¤ò°Õ¼±Åª¤ËÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢¼ç¿©¡¦¼çºÚ¡¦ÉûºÚ¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¤Ò¤È¤Ä¤ÎÐ§¤Ë¶Å½Ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¼ÂÁ©¤·¤ä¤¹¤¤¤¦¤É¤ó¤Î¿©¤ÙÊý¤Î¤Þ¤È¤á
¤³¤³¤Þ¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤¤¿ÆâÍÆ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¼ÂÁ©¤·¤ä¤¹¤¤¤¦¤É¤ó¤Î¿©¤ÙÊý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌ¤Ê¿©ºà¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤ê¡¢Âç¤¤¯¿©½¬´·¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾®¤µ¤Ê¹©É×¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬·ò¹¯°Ý»ý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¿©¤Ù¤ë½çÈÖ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤¦¤É¤ó¤«¤é¿©¤Ù»Ï¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌîºÚ¤ä³¤Áô¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÀè¤Ë¸ý¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢·ìÅüÃÍ¤Î¾å¾º¤ò´Ë¤ä¤«¤Ë¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾®È¤äÉûºÚ¤ò¤Ò¤È¤ÄÅº¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¿©¤Ù¤ë½çÈÖ¤òÊÑ¤¨¤ëµ¡²ñ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢¿©¤Ù¤ëÂ®ÅÙ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£ÌÍÎà¤Ï¤¹¤¹¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ëÆÃÀ¾å¡¢Áá¿©¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢°Õ¼±Åª¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£°ì¸ýÎÌ¤ò¾¯¤Ê¤¯¤·¡¢ÒòÓð²ó¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ËþÂ´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¿©¤Ù¤¹¤®¤ÎËÉ»ß¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Çò¤¤¤¦¤É¤ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á´Î³Ê´¤¦¤É¤ó¤ä»¨¹ò¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤À¤¦¤É¤ó¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¡¦¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¦¥ß¥Í¥é¥ë¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»ÔÈÎÉÊ¤Ç¤âÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¤¦¤É¤ó¤ò¿©¤Ù¤ëÉÑÅÙ¤ÈÎÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ËèÆü¤¦¤É¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢½µ¤Ë¿ô²ó¤òÌÜ°Â¤Ë¼ç¿©¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤«¡¢¤¦¤É¤ó¤ò¿©¤Ù¤ëÆü¤Ï¶ñºà¤ÈÉûºÚ¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¹©É×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅüÇ¢ÉÂÆâ²Ê¤ä´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î¤â¤È¤Ç¿©»öÎÅË¡¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤Ç¿©»öÆâÍÆ¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã´Åö°å¤ä±ÉÍÜ»Î¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¤¦¤É¤ó¤ÏÄã»éËÃ¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ»þ¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¿©ÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¾Ã²½¤¬ÎÉ¤¤¡á·ò¹¯¤ËÎÉ¤¤¡×¤ÈÃ±½ã¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ìÅüÃÍ¤ä±öÊ¬¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¤¦¤É¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÌÍÎà¤Ï¡¢Åü¼ÁÃæ¿´¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¤Ä¤æ¤ä¥¹ー¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ±öÊ¬¤ä¥«¥í¥êー¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤¬Áý¤¨¤ä¤¹¤¤ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Áá¿©¤¤¤äÃ±ÉÊ¤Ç¤ÎÀÝ¼è¤¬Â³¤¯¤È¡¢·ìÅüÃÍ¤ÎµÞ·ã¤ÊÊÑÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Íñ¤äÆù¡¢ÌîºÚ¡¢³¤ÁôÎà¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤ä¡¢¤Ä¤æ¤ò°û¤ß´³¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¡¢Å¬ÎÌ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤¦¤É¤ó¤Ï¿©¤ÙÊý¤äÉÑÅÙ¤ò¹©É×¤·¤Ê¤¬¤é¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¿©»ö¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿©»öÆâÍÆ¤ä·ìÅüÃÍ´ÉÍý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔ°Â¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢ÅüÇ¢ÉÂÆâ²Ê¤ä´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤ØÁêÃÌ¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¿©»ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
»²¹ÍÊ¸¸¥
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î¿©»öÀÝ¼è´ð½à¡Ê2025Ç¯ÈÇ¡Ë¡×
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¡Ö¿©»ö¥Ð¥é¥ó¥¹¥¬¥¤¥É¡×
ÆüËÜÅüÇ¢ÉÂ³Ø²ñ¡ÖÅüÇ¢ÉÂ¿ÇÎÅ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó2024¡×