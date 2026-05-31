鈴木福、幼少期の夢『仮面ライダーピザ』実現を熱望 TTFCで配信を「個人的に狙ってます」
俳優の鈴木福、濱田龍臣、武田玲奈、宮澤佑、坂本浩一監督が28日、都内で行われた東映特撮ファンクラブ（TTFC）10周年記念企画『フォルティクス配信！推しを継ぐもの』（6月7日配信開始予定）の最速上映会に登壇した。
【集合ショット】圧巻！『フォルティクス』とともに鈴木福＆濱田龍臣らが登場
この日は、鈴木（本条津吉役）、濱田（早田直斗役）、武田（海城心陽役）、宮澤（須賀楠雄役）、坂本浩一監督によるトークを実施した。もしTTFCで特撮作品が作れるなら、というトークも展開。鈴木は「『仮面ライダーピザ』が…」と話す。『仮面ライダーピザ』は鈴木が幼少期のころに考えたオリジナルの仮面ライダー。会場も爆笑で「個人的には狙ってます。いつできるんだろう、と。TTFCなら許されるのでは」と鈴木は熱望した。子役のころから仲がよく、特撮好きという共通点もある濱田も「いっちょかみしてもいいですか？」と出演をアピールしていた。
イベントでは、MindaRyn（オープニング主題歌「Backlit world」担当）、奥井雅美×田中有紀（エンディング主題歌「Trinity Force」担当）のミニライブも実施された。
■あらすじ
「TTFC」。それは特撮ファンのための動画配信アプリ。
そのTTFCで配信されている人気特撮作品『新星伝承フォルティクス』。
冴えない制作会社SLOPPY DOGSに勤める本条津吉（ほんじょう・つよし）と早田直斗（そうだ・なおと）は、このフォルティクスの大ファン。仕事そっちのけで動画を見ては、同僚の海城心陽（うみしろ・こはる）に叱られてばかり。
ある日、社長に押されるように向かった取材をきっかけに、3人はとんでもない事件に巻き込まれてしまう！
そして現れる“ホンモノ”のフォルティクス？「次のヒーローは君たちだ！」。
え、これってどういうコト？
津吉、直斗、心陽の3人はそれぞれが持つ良心に気づくことができるのか？
叫べ「配信！」
君は、TTFCの本当の姿を目の当たりにする…。
【集合ショット】圧巻！『フォルティクス』とともに鈴木福＆濱田龍臣らが登場
この日は、鈴木（本条津吉役）、濱田（早田直斗役）、武田（海城心陽役）、宮澤（須賀楠雄役）、坂本浩一監督によるトークを実施した。もしTTFCで特撮作品が作れるなら、というトークも展開。鈴木は「『仮面ライダーピザ』が…」と話す。『仮面ライダーピザ』は鈴木が幼少期のころに考えたオリジナルの仮面ライダー。会場も爆笑で「個人的には狙ってます。いつできるんだろう、と。TTFCなら許されるのでは」と鈴木は熱望した。子役のころから仲がよく、特撮好きという共通点もある濱田も「いっちょかみしてもいいですか？」と出演をアピールしていた。
■あらすじ
「TTFC」。それは特撮ファンのための動画配信アプリ。
そのTTFCで配信されている人気特撮作品『新星伝承フォルティクス』。
冴えない制作会社SLOPPY DOGSに勤める本条津吉（ほんじょう・つよし）と早田直斗（そうだ・なおと）は、このフォルティクスの大ファン。仕事そっちのけで動画を見ては、同僚の海城心陽（うみしろ・こはる）に叱られてばかり。
ある日、社長に押されるように向かった取材をきっかけに、3人はとんでもない事件に巻き込まれてしまう！
そして現れる“ホンモノ”のフォルティクス？「次のヒーローは君たちだ！」。
え、これってどういうコト？
津吉、直斗、心陽の3人はそれぞれが持つ良心に気づくことができるのか？
叫べ「配信！」
君は、TTFCの本当の姿を目の当たりにする…。