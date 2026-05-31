お笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）が28日に放送された日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」（後7・54）にゲスト出演。大先輩のロケに遅刻した出来事を振り返った。

今回は「おっさんに学ぼう!ゴチ」と題して放送され、スペイン料理店を舞台に行われた。進行を務める羽鳥慎一アナウンサーが「失敗から得た教訓とは?」として、大悟の失敗談を紹介した。

その中で「大先輩のロケに遅刻…」とフリップを出した。続けて「大先輩のヒロミさんとのロケに遅刻したことが」と、大先輩の名前を明かされると、大悟は「初めて会う仕事だった」と補足した。

当時について「前日は“明日ヒロミさんとの初めて会うロケだ”と思いながら飲んでたけど、いつの間にかベロベロで…」と、当日の朝にマネジャーから何度も電話がかかってきていたという。

慌ててタクシーに飛び乗った大悟。集合場所の品川駅に到着し、運賃を支払おうとポケットに手を入れた瞬間「ポケットがなかった」と異変に気づいた。「下を見たら…ズボンをはいてなかった。寒かったから上はダウンを着て、パンツ一丁で」と、まさかの状態だった。

駆けつけた女性マネジャーから「何してるんですか!」と怒られたが、大悟のために「自分が巻いてたスカーフをワシの腰に巻いて」と即席の「腰巻き」で下半身を隠してくれたという。上はダウン、下はスカーフという異様な姿でヒロミと初対面を果たしたが、「お前、おもしろいな」と一言。遅刻を怒るどころか、その破天荒ぶりを笑って許してくれたことを明かした。