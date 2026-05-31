プロレス団体「プロレスリング・ノア」に所属し、大学生・教育者という別の顔も持つ異色レスラーとして注目を集める大原はじめさん（41）。中学時代にテレビで観た衝撃が忘れられず、次第にプロレスにのめり込みます。授業を放棄し、多摩川沿いでスクワットを続けるなど、あまりに破天荒な行動も、ご両親は叱責することなく、夢を見守り続けてくれたそうです。

【写真】「優しそうだけどただ者じゃない」中学生の大原さんの夢を全力で応援した両親と（14枚目/全14枚）

プロレスのビデオを棚の端から端まで借りてきて

── 中学時代にテレビゲームを通して知ったプロレスを初めてテレビで観て衝撃を受け、勉強そっちのけで練習に励んだと伺いました。

大原さん：中学1年の冬頃、スーパーファミコンでプロレスゲームが学年全体で流行ったんですけど、僕はそこで初めてプロレスというものを知ったんです。部活が終わったら、友達の家にみんなで集まってプロレスのゲームに熱中していました。でも、そのときの僕はまだ「プロレスはゲームの世界だけのもの」って思っていたんです。

それが、テレビ番組で初めてプロレスの試合を観たときに「まさか人間が本当にやってるなんて！」とすごい衝撃を受けて。「人間がやったら死んじゃうだろ！」って。

でもそのうち「なんで人間がここまでできるんだろう」と興味が湧いて、録画したプロレス番組を何度も巻き戻して観たんです。近所のレンタルビデオ屋にも行って、プロレスのビデオを棚の端から端まで借りて観て、勉強していったんですよ。1か月のあいだ。





それでどんどん詳しくなって、プロレスラーは実はとんでもない努力を重ねて超人になっていることも知ったんです。だからこそ、リングでスポットライトを浴びて、たくさんの人を楽しませて感動を与えることができるんだって気づいて。プロレスラーに憧れるようになりました。「自分もこういう人になりたい。仲間になりたい」と。

19歳でプロレスラーとしてデビューして以来、日本のみならず海外でも戦ってきた大原さん（右） （c）プロレスリング・ノア

── プロレスラーに憧れを抱いてからはどうされたんですか？

大原さん：忘れもしない、中学1年の3月です。僕が親に「プロレスラーになりたい」と話すと、「高田さんの道場に通いなさい」と提案してくれたんです。高田延彦さんといえば、元プロレスラーで、日本のプロレスや格闘技を盛り上げた立役者。その高田さんの道場がたまたま自宅から自転車で30分圏内にあって。すぐ通い始め、自分のプロレス人生が本格的に始まったんです。

道場に通うに当たって高田さんのことをいろいろ調べたところ、高田さんは中学生の頃にスクワットを1日1500回やっていたことを知って。僕もやってみたらたった50回しかできない。「これはヤバい。学校に行ってる場合じゃない」と、学校に行くのをやめました。

授業を受けず、多摩川沿いでスクワットに勤しんだ

── 中学校に通うのをやめた、というのは…？

大原さん：正確には、学校で授業を受けるのをやめました。その代わり、神奈川の多摩川沿いで走ったり、腕立て伏せをしたり、スクワットをしたり、とにかくひとりでトレーニングをすることにしたんです。

ただ、学校が嫌いだったわけではありませんでした。だから、昼休みには母が作ってくれた弁当を持って登校して、班のみんなで机を並べて弁当を食べて。弁当の後は、昼休みが終わるまで話をしたり遊んだり。5時間目になると、勝手に体育館に忍び込んで、マット運動をしたり、跳び箱を積み重ねて宙返りをしたり、プロレスの自主練みたいなことをやって。帰りの会に出席して家に帰るという。変わっていたというか…ひと言で言えばヤバい中学校生活を送っていました。

当時は約30年前で、大人に敷かれたレールから外れたら怒られる時代。当たり前ですが、先生たちにはすごく叱られました。でも、親には叱られた記憶が全然ないんですよ。

中学生の頃から憧れたプロレスラー。今も現役で活躍中 （c）プロレスリング・ノア

── 親御さんは大原さんのことを静かに見守っていたんですね。

大原さん：平日の朝、学校だったら確実に遅刻する時間に起きても、授業に出ないで多摩川沿いを走ったりスクワットをしたりしても、親には怒られませんでした。両親は、何があっても変わることなく、僕の夢を応援してくれていたんです。

いっぽうで、いくら夢のためとはいえ、「俺はやってはいけないことをしている…」という自覚はありました。だから、何か結果を出さなければと思い、アマチュアレスリングの全国大会にいくつか出場したら、全部優勝できたんです。ジュニアレスリングチャンピオンになって、金メダルをもらって。レスリングは校外活動でしたが、「部活みたいに表彰してほしい」と校長先生に直訴したら、全校集会のときに表彰してもらえたんですよ。初めて皆の前で褒められて嬉しかったのを覚えています。

高校進学の際は、僕の活動が認められて、いろいろな高校から推薦の話がたくさんきたんです。でも、当時の僕はプロレスラーになることしか考えていなかったので、全部断りました。

たいていの親なら「やめなさい」と止めたはず

── 高校の推薦を全部断って。結局、進学はどうされたんですか？

大原さん：服部栄養専門学校に進学しました。僕が中学時代から通っていた高田道場では、弟子の人たちが料理や家事を担当していて、「プロレスラーになるなら、料理もできなきゃいけない」と思ったんです。そのことを両親に相談したら、「それなら服部栄養専門学校がいいよ」と勧めてくれ、トントン拍子で進学が決まりました。

当時はそれだけでは飽きたらず、専門学校の授業のあと、地元で有名な洋食店で仕込みなどを手伝っていました。早くプロの仕事を身につけたかったんです。それが終わったら、夜8時から2時間、高田道場でプロレスの練習。当時、専門学校と洋食屋の仕事と道場の練習、この3つを1年間両立したそのエネルギーはすごかったと、自分でも思います。

ただ、中卒で入学した生徒は僕ひとりだけ。生徒の半分以上が高卒で、あとは大卒、7歳年上の人もいました。今振り返ると、同年代が皆無で、15歳で20歳くらいの人とつき合うのってなかなか大変だったなって思います。でもそういう道を通ってきたら、どんな年代の人とも分け隔てなく接することができる人間になれたのかもしれません。なんとか1年間通い続けて調理師免許を取得し、その後18歳でプロレスの世界へ入りました。

── 中学生でプロレスラーを目指してから、18歳で目標を実現して。行動力がすばらしいと思いました。

大原さん：僕がすごいと思うのは、なんと言っても両親です。中学生の僕の夢や目標を真正面から受けとめて、何の迷いもなく背中を押してくれた両親はただ者じゃなかった。しかも「やるならトップの環境を」と、高田道場や服部栄養専門学校を勧めてくれ、実際に通わせてくれました。

中学生の子どもが「プロレスラーになりたい」と言っても、たいていの親は「危ないからやめなさい」と止めると思うんですよ。それを100％全力で応援してくれた。特に、大人になってから親の偉大さをしみじみ感じました。本当に、感謝しかありません。

取材・文：たかなしまき 写真：大原はじめ、プロレスリング・ノア