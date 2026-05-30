「北勝富士引退年寄大山襲名披露大相撲」（３０日、両国国技館）

５月の夏場所を左肩のけがで全休した横綱大の里（２５）＝二所ノ関＝が、大山親方（元小結北勝富士）の引退相撲に参加。横綱として公の場に復帰し「いい方向に行ってると思うので、またしっかりと準備して次に向けてやっていきたいと思います。自分の体は自分が一番わかっていると思うので、そこに近づけるようやっていきたい」と名古屋場所（７月１２日初日、ＩＧアリーナ）への意気込みを口にした。

若隆景が優勝した夏場所については「自分のことで精いっぱいなので」と言葉少なかった。入門から初の全休となり「また強い姿を見せるためにも、しっかりと稽古して、あの頃に戻られるように頑張っていきたい」と巻き返しを誓った。

なお、この日の朝、ラグビー元日本代表選手で、伏見工高（現京都工学院高）を指導者として高校日本一に導いた山口良治さんが８３歳で死去したことが報じられた。

両親の影響で、同校と山口さんをモデルとして大ヒットしたドラマ「スクール☆ウォーズ」の大ファンだった大の里。座右の銘である「信は力なり」も拝借している。

大の里は「ニュースで見ました。悲しいです」とポツリ。「すごい影響されましたし、勉強になったこともあった」と語り、「信は力なり」を「その方が大事にしていた言葉でもあり、自分でも大事にしています」と偲んだ。