カノアがFUKUKIRIとパートナーシップ契約を締結！ 選手のコンディションをサポート

29日（金）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のカノアラウレアーズ福岡は、ウェルネスブランド「FUKUKIRI」とパートナーシップ契約を締結したことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

FUKUKIRIは、「身体のことを考える、きっかけを創る」をブランドビジョンに掲げるウェルネスブランドで、俳優の窪塚洋介さんがアンバサダーを務めている。腸活や発酵をテーマにした「REBALANCE MILK」をはじめ、有機米を使用した日本酒「福霧」や「福霧あわ」などを展開し、多くのユーザーから支持を集めている。

今回の契約により、FUKUKIRIは選手のコンディショニングをサポートするほか、ファンや地域住民に向けて「ウェルネス」「腸活」「美容」「健康習慣」に関する情報発信や取り組みを共創していく予定だ。

アンバサダーの窪塚洋介さんと、カノアラウレアーズ福岡を運営する株式会社カノアの代表取締役である中村恭輔氏がコメントを発表している。

■窪塚洋介氏

「我々は、身体のことを考えるきっかけや、ライフスタイルを整えていく存在でありたいと思っています。今回始動する『FUKUKIRI パートナープログラム』はその記念すべき第一歩です。同じ方の未来を見ている方々と一緒に、その先にある豊かさまでを共有していけるようなつながりを創っていきたいと思っています。カノアラウレアーズ福岡さんは、競技への情熱だけでなく、地域やそこに暮らす人々とのつながりを大切にされていると聞きました。第一弾としてパートナープログラムに参画していただきます。選手たちの身体づくりやコンディションはもちろんですが、今回の取り組みを通じて一人でも多くの方々に一過性のウェルネスではない、人生の健康習慣を届けていけたら嬉しいです」

■中村恭輔氏

「このたび、窪塚洋介氏がアンバサダーを務める『FUKUKIRI』とパートナーシップを締結できたことを、大変嬉しく思います。アスリートにとって、日々のコンディションづくりは競技力に直結する非常に重要な要素です。特に女子スポーツにおいては、『身体を整えること』『内側から健康をつくること』は、パフォーマンスだけでなく、人生そのものを豊かにする大切なテーマだと感じています。本パートナーシップを通じて、選手のサポートはもちろん、ファンの皆さま、地域の皆さまに対しても、健康や美容、ライフスタイルに関する新しい価値を届けていきたいと考えています。スポーツとウェルネスが融合することで生まれる新しい可能性に、ぜひご期待ください」