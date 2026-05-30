小池徹平＆小西遼生、ド派手なゴールド衣装に身を包む ミュージカル『ETERNITY』メインビジュアル公開
俳優・小池徹平と小西遼生がダブルキャストを務める韓国発のグラムロック・ミュージカル『ETERNITY（エタニティ）』のメインビジュアルとプロモーション映像が30日、公開された。
【写真】リアル剣心…！ 会見で殺陣を披露した小池徹平
日本版となる本公演では、60年代の伝説的なグラムロックスター・ブルードット役を小池と小西がダブルキャストで務め、現代を生きる孤独なシンガー・カイパー役は同じくダブルキャストで、小野田龍之介と伊藤あさひが演じる。さらに、過去と現在を繋ぐ神秘的な案内人・マーマー役を美弥るりかが務める。
上演台本・演出は、演劇界の第一線で活躍し、商業演劇からパンクオペラなど幅広い作品の演出を手掛ける河原雅彦、訳詞は幅広い分野の作詞で一世を風靡し、今年作詞家デビュー50周年を迎える森雪之丞が務める。
公開されたメインビジュアルでは、ビビットピンクとブルーが印象的な背景に、ゴールドのロックシンガー衣装に身を包んだ小池＆小西と、黒にシルバーが映える衣装の小野田＆伊藤、そして黒と紫のミステリアスな衣装を身に着けた美弥が登場。グラムロック・ミュージカルにふさわしい、ゴージャスで華やかな装いとなっている。
同公演は、7月10日から26日まで、「東京建物 ぴあ シアター」で上演される。さらに、東京公演後は名古屋、大阪へと巡演される予定。
【写真】リアル剣心…！ 会見で殺陣を披露した小池徹平
日本版となる本公演では、60年代の伝説的なグラムロックスター・ブルードット役を小池と小西がダブルキャストで務め、現代を生きる孤独なシンガー・カイパー役は同じくダブルキャストで、小野田龍之介と伊藤あさひが演じる。さらに、過去と現在を繋ぐ神秘的な案内人・マーマー役を美弥るりかが務める。
公開されたメインビジュアルでは、ビビットピンクとブルーが印象的な背景に、ゴールドのロックシンガー衣装に身を包んだ小池＆小西と、黒にシルバーが映える衣装の小野田＆伊藤、そして黒と紫のミステリアスな衣装を身に着けた美弥が登場。グラムロック・ミュージカルにふさわしい、ゴージャスで華やかな装いとなっている。
同公演は、7月10日から26日まで、「東京建物 ぴあ シアター」で上演される。さらに、東京公演後は名古屋、大阪へと巡演される予定。