小池徹平＆小西遼生、ド派手なゴールド衣装に身を包む ミュージカル『ETERNITY』メインビジュアル公開

小池徹平＆小西遼生、ド派手なゴールド衣装に身を包む ミュージカル『ETERNITY』メインビジュアル公開