¡ÚÁ´ÆüËÜ¡ÛÅÄÂ¼ÃË»ù¡¡²¦¼Ô¡¦Î©²ÖÀ¿¸ã¤È¤ÎÀ¤³¦Jr.Á°¾¥12ÀïÌÜ¤ò¾¡Íø¡Ö¤³¤ì¤Ç£¶¾¡£¶ÇÔ¤À¡ª¡×
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£²£¹Æü¤Î¿·ÌÚ¾ìÂç²ñ¤Ç¡¢ÅÄÂ¼ÃË»ù¡Ê£²£¶¡Ë¤¬À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢²¦¼Ô¤ÎÎ©²ÖÀ¿¸ã¡Ê£²£¸¡Ë¤òÇË¤ê¡¢¥Ù¥ë¥ÈÃ¥¼è¤ËÃÆ¤ß¤òÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡£¶·î£±£¸Æü¤ÎÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤ÇÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¥Ù¥ë¥È¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÅÄÂ¼¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Âç¿¹ËÌÅÍ¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡¢Î©²Ö¡¢¾®²ÏÉ·ÁÈ¤ÈÂÐÀï¡£²¦ºÂÀï¤ò¹µ¤¨¡¢Î©²Ö¤È¤È¤â¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¤È¸ß¤¤¤Ë·ä¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¹¶ËÉ¤Ç´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢ÅÄÂ¼¤Ï»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤âÀ¸¤«¤·¤Æ¹¶¤á¹þ¤ß·ã¤·¤¯¤ä¤ê¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¤Ë¤Ï£²ÂÐ£±¤Ç¹¶¤á¤é¤ì¤ë¥Ô¥ó¥Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÌÅÍ¤Î¹¥¥¢¥·¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤ÆÃ¦½Ð¡£Î©²Ö¤È°ìµ³ÂÇ¤Á¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤ÎËö¤Ë¹ë²÷¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¥Ü¥à¤ÇÃ¡¤¤Ä¤±¤Æ£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥³¥á¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÇÅÄÂ¼¤Ï¡Ö¤ä¤ê¤¹¤®¤¿¤é¤ä¤ê¤¹¤®¤¿¤ÇÉÔ°Â¤À¤·¡¢´Ö¤¬¶õ¤¤¤¿¤é¶õ¤¤¤¿¤ÇÉÔ°Â¤À¤·¡×¤È¡¢µ×¡¹¤ÎÎ©²Ö¤È¤Î»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î¶»Ãæ¤òÅÇÏª¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö°ì±þ¡¢¤³¤ì¤Ç£¶¾¡£¶ÇÔ¤À¡ª¡¡Â¿Ê¬¡¢º£Æü¤¬£±£²²óÌÜ¡£¿ô¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¾¡ª¡×¤Èà½ª¤ï¤ê¤Ê¤Á°¾¥Àïá¤ËÆ®»Ö¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢Î©²Ö¤â¡ÖÁ°¾¥Àï¡¢¤ä¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤é¤ä¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤Çà¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡©á¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤À¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´Ö¤¬¶õ¤¤¤¿¤é¶õ¤¤¤¿¤ÇÉÔ°Â¤À¡×¤ÈÅÄÂ¼¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤Ã¤ÆÎø¤«¤Ê¡Ä¡©¡¡¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Í¤¨¤À¤í¡ª¡¡Í§¾ð¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡ª¡¡¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤À¤í¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢½éËÉ±Ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î²¶¤À¡ª¡×¤È¶«¤Ó»¶¤é¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£