地方競馬の新CMを公開…ダート競馬の魅力と進化を訴求

NAR地方競馬全国協会は、地方競馬のダート競走体系をPRする新CM「芝か、ダートか。」篇と「ダートに熱を響かせろ。」篇の2本を公開した。5月30日からBS・CSで全国放映されるほか、公式YouTubeや特設サイトでも視聴できる。

今回公開されたCMは、2024年から段階的に整備が進められている地方競馬の新ダート競走体系を広く発信することを目的としたもの。「芝か、ダートか。」篇では、芝とダートそれぞれの競馬を“道”として表現し、その先に世界を魅了し、世界を震撼させる日本競馬の未来があるというメッセージを描いている。

市原隼人ナレーション×藤巻亮太楽曲…NAR新TVCM「ダート新体系 世界篇」公開

藤巻亮太の楽曲を起用

一方の「ダートに熱を響かせろ。」篇は、昨年から展開しているプロモーションのキャッチコピーを継続使用。ダート三冠をはじめとする新体系のさらなる発展と、地方競馬の熱気が一層高まる1年になることへの期待を込めた内容となっている。

楽曲には、昨年に引き続き藤巻亮太の「新しい季節」を起用。同曲が映像を彩り、ダート競馬の新たな時代への高揚感を演出している。

NARでは2024年から「3歳中距離路線」「3歳短距離路線」「古馬中距離路線」「古馬短距離・マイル路線」「牝馬中距離路線」の各カテゴリーで、ダートグレード競走の新設や実施時期、距離、出走資格の見直しを実施。新たな競走体系のもとで地方競馬の価値向上を図っている。