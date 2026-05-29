いじめ疑惑騒動の冷めやらぬなか、お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄（50）をめぐる新疑惑が浮上し、注目されている。

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デイリー新潮は「業界人が明かす本当の評判」との見出しで、高橋からのいじめを公にしたピン芸人の中山功太（45）以外にも被害を口にする芸人が複数いると報じた。

「面と向かって、芸風を小バカにしたり、『おまえなんか面白くない』と罵ったり。街歩きの番組ロケ先でカメラが止まった途端、『あの対応ダメだろ』などと後輩を激しく責めだしたといった業界関係者からの目撃エピソードなどが羅列されています。高橋は20年ほど前、『エンタの神様』でブレークした当初にあった芸への貪欲さも、最近は大物に取り入ってそつなく進行をこなすだけになっていた。また相方の八木真澄が人格者で通っているのに対し、高橋は『心を開かない』『後輩への当たりがきつい』という評価が定着しているというのです」

とは、スポーツ紙芸能デスク。

「高橋のスポンサーであるライオンは、長年イメージキャラクターとして起用してきた『ストッパ下痢止め』の公式サイトから高橋の画像を削除し、プロモーションへの活用見合わせを発表しています。今後も余罪のようなものが報じられれば、CMのみならず、現在出演中のNHKーEテレの子供向け教育番組『みいつけた！』や『将棋フォーカス』などに影響が及ぶ可能性もあるでしょうね」（同）

■顔面殴打に爪楊枝刺しの暴力疑惑も

もっとも今回のいじめ疑惑では、実はすでに中山以外からも、高橋からの被害の訴えが出ているという。

「かつて吉本興業に所属していた、元『りあるキッズ』の長田融季（40）です。中山に続くような形で、SNSに投稿したのですが、顔面を殴打されたとか、頭に爪楊枝を5本刺されたと、直接的な暴力被害を訴えていたのです。その後、高橋本人からの指示で、投稿を削除したことを明らかにしていますが、『とりあえずツイートは消すけど終わってないからな』と意味深コメントもあり、いつまた動き出すかも知れません」（同）

表裏があり、テレビでは善人イメージで知られるタレントに、スタッフらへのパワハラ疑惑を指摘されたりしている業界である。サバンナ高橋の疑惑も、身から出た錆であるならば、戦々恐々としているのではないか。

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とりあえず、NHKでは踏みとどまったサバンナ高橋だが、今後どうなるか。関連記事【もっと読む】サバンナ高橋“10年いじめ”問題の波紋…NHKは「番組出演は変更なし」と回答もイメージダウン不可避…では、どうにも回避不能のイメージダウンについて伝えている。