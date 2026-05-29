【舞台「新サクラ大戦 the Stage ～誠伝 TSURUGI～」】 期間：9月18日～9月27日 会場：シアターサンモール

キービジュアル

舞台「新サクラ大戦 the Stage ～誠伝 TSURUGI～」の上演が決定し、公演情報と出演キャストが公開された。9月18日から9月27日の期間で全15公演が予定されており、本日5月29日18時から先行チケット受付が開始される。

また、情報公開に伴い、キービジュアルとPV映像も初解禁となった。PV映像では、「サクラ大戦」シリーズの音楽を担当する田中公平氏が本舞台のために主題歌を書き下ろし、主演の太田夢莉さんが歌う「誠のツルギ」の楽曲にのり、桜舞う中、各キャラクターを演じるキャストたちが映し出される。

なお、今回の舞台は、新たなるストーリーで紡がれる「新サクラ大戦」の世界観を楽しめる舞台パートと全公演LIVEパートも楽しめる公演となっている。

「新サクラ大戦 the Stage ～誠伝 TSURUGI～」について

【【公式PV】舞台「新サクラ大戦 the Stage ～誠伝(せいでん) TSURUGI～」PV映像9.18(金)-9.27(日)@シアターサンモールにて上演決定！】

ゲーム、テレビアニメで人気を博すSEGAの「サクラ大戦」シリーズを元に、2020年に舞台「新サクラ大戦 the Stage」、そして2021年に第2弾となる舞台「新サクラ大戦 the Stage ～二つの焔（ほむら）～」が上演された。「サクラ大戦」30周年イヤーとなる2026年、前公演から約5年ぶりとなる舞台上演が決定した。

「新サクラ大戦 the Stage ～誠伝 TSURUGI～」は、帝都・東京から舞台を呪術都市・京都へ移し、数々の闘いを勝利へと導いてきた天宮さくらと、今作で新たに登場する5名の新キャラクターたちが織り成す、この舞台でしか見られないオリジナル脚本で紡がれる。

シリーズ原作は広井王子氏、音楽は「サクラ大戦」シリーズの音楽を担当する田中公平氏、脚本・演出は鈴木智晴氏、振り付けは松本稽古氏、歌唱指導はYuko氏、殺陣は六本木康弘氏が担当する。

【STORY】

呪術都市・京都の町を舞台に、「嵐山いろは組」と「狼士」の戦いが始まる！

1941年・初夏。神崎すみれの指令のもと、〝日本全土を脅かす脅威〟を食い止めるため、京都へと向かうこととなった「天宮さくら」。一方、京都では〝刀狩り〟と呼ばれる名刀強奪事件が多発していた。そんな折、天宮は奪われた剣を追う一人の少女と出会う。青く輝く双剣を携えるその少女の名は、裏御三家・藤堂家の末裔「藤堂あさぎ」。二人の出会いが新たなる舞台の幕を開ける！

キャスト情報

藤堂あさぎ役 太田夢莉さん

キャラクター紹介：裏御三家のひとつ、藤堂家の一人娘。京の町に潜む魔を討つ剣術兵器。

【コメント】

藤堂あさぎ役を演じます。太田夢莉です。30周年という大変おめでたい年に、舞台の新作で出演させていただけることを光栄に思います。

戦闘シーンが多いので、格好いいあさぎをお見せできるように精進して参ります！

【代表作】

舞台「『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage」邪答院 仄仄役

舞台「おそ松さん on STAGE～SIX MEN'S SHOW TIME～2nd SEASON」トト子役

沖田白姫役 岩田陽葵さん

キャラクター紹介：京都古来の名家、沖田家の令嬢。気が強い性格で、常に親衛隊を従えている。

【コメント】

とても素敵な衣装を纏い、揃うととても華やかなのだろうなと今からワクワクしています。

あのサクラ大戦の世界の中で、全員で凛と美しく咲き誇りたいと思います。劇場でお待ちしています！

【代表作】

MediaMix「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」露崎まひる役

Groovy Stage「ブレイクマイケース」弥代衣都役

土方はがね役 吉武千颯さん

キャラクター紹介：嵐山の人々に愛される土方診療所の医者。口や態度は悪いが医者としての腕は超一流。

【コメント】

土方はがね役を演じさせて頂きます。吉武千颯です！

はがねは口やガラは悪いが超一流の女医ということで、わたしにとってとても新たな挑戦になる役柄になると思います。新たな一面を楽しんでいただけるように、そしてはがねの魅力をお芝居や歌を通して全力でお届けできるよう精一杯頑張ります！ 劇場でぜひ楽しんで頂けると嬉しいです。よろしくお願いいたします！

【代表作】

テレビアニメ「ラブライブ！スーパースター!!」聖澤悠奈役

ミュージカル「星の導く夜に」サント役

ハ・ズーイン役 小山百代さん

キャラクター紹介：年齢不詳の上海華撃団隊員。若い外見だが、仙人のような広い見識を持つ。

【コメント】

ハ・ズーイン役を演じます。

見た目とは違いかなりの高齢…？という噂です。

これだけの情報でもかなり気になりますよね！ 歴史ある作品を紡ぐ1人になれる事がとても嬉しく光栄です。舞台オリジナルストーリーを皆様に楽しんでいただけるよう全身全霊、大切に作ります。是非劇場でお会いしましょう！

【代表作】

MediaMix「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」愛城華恋 役

舞台「魔入りました！入間くん」THE STAGE ウァラク・クララ 役

沢田ジュリ役 河瀬 詩さん

キャラクター紹介：元気印の敏腕新聞記者。撮影不可能と思えるような写真を撮り周囲を混乱させる。

【コメント】

30年の歴史があるサクラ大戦に、こうして携われることをとても嬉しく思います。

全く新しいストーリーの中で、敏腕記者である沢田ジュリとしてどのように生きられるのか、今からとってもわくわくしています！

【代表作】

歌劇「千本桜～令和間引刻～」鏡音鈴役

舞台「9 R.I.P.」逸色珠沙役

天宮さくら役 関根優那さん

キャラクター紹介：帝国華撃団・花組隊員。京都で発生したある事件の調査のために嵐山へと向かう。

【コメント】

記念すべきサクラ大戦30周年の年に、こうしてまた天宮さくらとしてお会いできることがとても嬉しいです。京都での新たなる任務。精一杯努めるので楽しみにしていてください！

【代表作】

舞台「フルーツバスケット」シリーズ 草摩楽羅役

舞台「スクールアイドルミュージカル」滝沢アンズ役

チケット情報

料金：11,000円（全席指定）

【公式HP1次先行(抽選)】

受付期間：5月29日(金) 18時～6月15日(月)23時59分

当落発表：6月26日(金) 15時

□公式HP1次先行のページ

公演情報

劇場

シアターサンモール (東京都新宿区新宿1-19-10サンモールクレストB1)

公演スケジュール

期間：9月18日(金)～9月27日(日)

18日(金) 18時～

19日(土) 13時～／18時～

20日(日) 13時～／18時～

21日(月) 13時～／18時～

22日(火) 13時～／18時～

23日(水) 休演日

24日(木) 18時～

25日(金) 18時～

26日(土) 13時～／18時～

27日(日) 12時～／16時～

計15公演

※全公演、公演後にキャストによるお見送り会を実施します。

※全公演、本編終了後にライブパートがあります。

※ライブパートに限り、声出し・応援グッズのご使用が可能。

※ロビー開場・受付開始・グッズ販売開始は開演の60分前、客席開場は開演の45分前です。

お見送り会・参加キャスト（全公演共通）

藤堂あさぎ 役：太田夢莉、沖田白姫 役：岩田陽葵、土方はがね 役：吉武千颯、ハ・ズーイン 役：小山百代、沢田ジュリ 役：河瀬 詩、志ずか 役：松澤可苑、志おり 役：藍村 光、原田峻岳 役：小田えりな、山南泉水 役：古賀成美、豪海 役：千歳まち、天宮さくら 役：関根優那

※敬称略

出演者・スタッフ情報

【スタッフ（敬称略）】

原作：SEGA

シリーズ原作：広井王子

音楽：田中公平

脚本・演出：鈴木智晴

振付：松本稽古

歌唱指導：Yuko

殺陣：六本木康弘

ほか

【キャスト（敬称略）】

藤堂あさぎ 役：太田夢莉

沖田白姫 役：岩田陽葵

土方はがね 役：吉武千颯

ハ・ズーイン 役：小山百代

沢田ジュリ 役：河瀬 詩

志ずか 役：松澤可苑

志おり 役：藍村 光

原田峻岳 役：小田えりな

山南泉水 役：古賀成美

豪海 役：千歳まち

天宮さくら 役：関根優那

葵井歌菜、澁谷穂奈美、鈴木優希、林本奈々、瑚菊

【スタッフ（敬称略）】

制作：シザーブリッツ

プロデューサー：菅原大樹（エイベックス・ピクチャーズ）

【主催】

「新サクラ大戦 the Stage ～誠伝 TSURUGI～」製作委員会2026

(C)SEGA/「新サクラ大戦 the Stage ～誠伝 TSURUGI～」製作委員会2026