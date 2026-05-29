＜速報＞女王・佐久間朱莉は2日目パー発進 後続と2打差の単独トップ
＜リゾートトラスト レディス 2日目◇29日◇グランディ那須白河ゴルフクラブ（福島県）◇6500ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが進行している。初日に6アンダー・首位タイ発進を決めた昨季の年間女王・佐久間朱莉が、午後1時8分に最終組でティオフ。10番パー4をパーで滑り出した。
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ティショットはフェアウェイセンターへ。2打目をグリーン右手前に乗せると、ロングパットをきっちりと寄せてパーセーブ。トータル6アンダー・単独首位に立っている。首位と2打差2位タイに天本ハルカ、吉澤柚月、ウー・チャイェン（台湾）。3打差5位タイには荒木優奈、森井あやめ、セキ・ユウティン（中国）、イ・イェウォン（韓国）が続いている。昨年覇者の稲垣那奈子はトータル1アンダー・20位タイ。2週連続優勝がかかる入谷響はトータル5オーバー・72位タイに沈んでいる。今大会の賞金総額は1億4000万円。優勝者には2520万円が贈られる。
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