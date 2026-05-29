佐藤勝利主演『君と花火と約束と』場面写真解禁 物語の鍵を握る“一枚の花火の絵”も
8人組グループ・timeleszの佐藤勝利がアニメーション映画初主演を務める『君と花火と約束と』（7月17日公開）の場面写真が解禁された。
【場面写真】真剣な眼差しでキャンバスに筆を走らせる誠
今作は、真戸香氏による小説『君と花火と約束と』（小学館「ガガガ文庫」刊）が原作で、日本三大花火大会の一つ「長岡まつり大花火大会」を舞台とした儚（はかな）くも切ないラブストーリー。
佐藤が演じる主人公・夏目誠は、特に「やりたいこと」もない、どこにでもいる普通の高校生。誠が恋する、明るくも儚い女子高生・煌役は原菜乃華が演じる。打ち上げ花火が描かれた一枚の絵が、2人をつなげる。謎の絵と運命に翻弄（ほんろう）されていく誠と煌は、限られた時間の中ある選択を迫られてゆく。長岡の夜空に煌めく花火のもと、81年の時を越えて交わされた約束とは。一枚の花火の絵がつなぐ、時を越えたはかなくも切ないラブストーリーを描く。
今回解禁された場面写真は、夜空を鮮やかに彩る大輪の花火や、誠が真剣な眼差しでキャンバスに筆を走らせる姿が映し出されている。さらに、満開の桜を背に、眩（まばゆ）い笑顔で振り返るヒロイン・煌の印象的なカットも公開。そして、突如姿を消した煌と、2人をつないだ“花火の絵”の謎を追って訪れた新潟県長岡市で、誠が出会う謎の少女・ハルの姿も。着物を着た姿でどこか遠くを見つめる儚げな表情を捉えたカットは、どんなシーンなのか想像をかき立てる。
そのほか、誠と煌の運命的な出会いの瞬間や、誠の姿を見て驚きに目を見開くハル、そして物語の鍵を握る“一枚の花火の絵”も映し出され、時代を越えて交錯するそれぞれの想いと、秘められた約束を巡る誠の旅路への期待が高まる場面写真となっている。
【場面写真】真剣な眼差しでキャンバスに筆を走らせる誠
今作は、真戸香氏による小説『君と花火と約束と』（小学館「ガガガ文庫」刊）が原作で、日本三大花火大会の一つ「長岡まつり大花火大会」を舞台とした儚（はかな）くも切ないラブストーリー。
佐藤が演じる主人公・夏目誠は、特に「やりたいこと」もない、どこにでもいる普通の高校生。誠が恋する、明るくも儚い女子高生・煌役は原菜乃華が演じる。打ち上げ花火が描かれた一枚の絵が、2人をつなげる。謎の絵と運命に翻弄（ほんろう）されていく誠と煌は、限られた時間の中ある選択を迫られてゆく。長岡の夜空に煌めく花火のもと、81年の時を越えて交わされた約束とは。一枚の花火の絵がつなぐ、時を越えたはかなくも切ないラブストーリーを描く。
そのほか、誠と煌の運命的な出会いの瞬間や、誠の姿を見て驚きに目を見開くハル、そして物語の鍵を握る“一枚の花火の絵”も映し出され、時代を越えて交錯するそれぞれの想いと、秘められた約束を巡る誠の旅路への期待が高まる場面写真となっている。