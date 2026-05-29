12年前、東京女子医大病院で2歳の男の子が鎮静剤「プロポフォール」を投与された後に死亡した医療事故をめぐり、業務上過失致死の罪に問われた医師の小谷透被告（66）に対して、東京地裁は禁錮1年6か月、執行猶予3年を言い渡しました。一方、現場責任者だった小谷被告のもとでプロポフォールの投与を続けた医師の福田聡史被告（44）に対しては無罪を言い渡しました。

いずれも医師の小谷被告と福田被告は2014年、東京女子医大病院で手術を受けた当時2歳の男の子に「プロポフォール」を投与した後、容体に変化があったのに適切な対処をせず、男の子を死亡させた罪に問われています。

これまでの裁判で、小谷被告は「プロポフォールが死因だとする科学的因果関係は証明されていない」と述べ、福田被告は「プロポフォールは必要な措置だった」として、いずれも無罪を主張。弁護側は、死因はプロポフォールの投与によるものではなく、被告がプロポフォールの使用を選択し投与を続けたことは合理的だったなどと主張していました。