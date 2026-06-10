富山県警本部富山県魚津市の北陸自動車道で作業中の男性2人が大型トラックにはねられ死亡した事故で、逮捕された運転手の根本宏一容疑者（56）＝福島県本宮市＝が、飲酒を認める趣旨の供述をしていることが10日、捜査関係者への取材で分かった。容疑者は、自動車運転処罰法違反（過失致死）と道交法違反（酒気帯び運転）容疑で逮捕、送検されている。容疑者はその上で「事故を起こしたことは間違いないが、酒には酔っていなか