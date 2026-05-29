人口減少率ワーストの秋田は5年で8.1％減少　増加は東京と沖縄のみ　総務省　【都道府県別人口増減率データ掲載】

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総務省は29日、2025年に行われた国勢調査の速報を発表した。

国勢調査の速報によると、2025年10月1日時点での日本の人口は1億2304万9524人で、5年前の前回調査と比べて309万6575人減少した。減少幅は過去最大だった。

総務省は「少子高齢化が進み、自然減が拡大しているため」と説明していて、国別では、5年前の11位から12位に順位を落としている。

45の道府県で人口が減っていて、人口減少率をみると、秋田県が 8.1％と最も高く、次いで青森県（7.9％）、 岩手県（7.0％）と東北地方の県が上位を占めている。

一方で、東京都は19万8000人あまり増えていて、日本全体に占める割合は11.6％となった。

人口減少が進む中で、東京への集中が続く実態が浮き彫りになっている。

都道府県ごとの人口増加率は以下の通り。
（数字は　2020年の人口→2025年の人口　増減率）

北海道　522万4614人 → 498万5419人　-4.6％
青森県　123万7984人 → 114万395人　-7.9％
岩手県　121万534人 → 112万5502人　-7.0％
宮城県　230万1996人 → 222万7240人　-3.2％
秋田県　95万9502人 → 88万2100人　-8.1％
山形県　106万8027人 → 99万3127人　-7.0％
福島県　183万3152人 → 171万1937人　-6.6％
茨城県　286万7009人 → 279万1207人　-2.6％
栃木県　193万3146人 → 186万4833人　-3.5％
群馬県　193万9110人 → 186万7582人　-3.7％
埼玉県　734万4765人 → 728万7169人　-0.8％
千葉県　628万4480人 → 625万8512人　-0.4％
東京都　1404万7594人 → 1424万6219人　+1.4％
神奈川県　923万7337人 → 919万3657人　-0.5％
新潟県　220万1272人 → 206万8476人　-6.0％
富山県　103万4814人 → 98万5675人　-4.7％
石川県　113万2526人 → 108万8221人　-3.9％
福井県　76万6863人 → 72万9386人　-4.9％
山梨県　80万9974人 → 77万9912人　-3.7％
長野県　204万8011人 → 195万4950人　-4.5％
岐阜県　197万8742人 → 189万1489人　-4.4％
静岡県　363万3202人 → 346万8845人　-4.5％
愛知県　754万2415人 → 744万9403人　-1.2％
三重県　177万254人 → 169万4896人　-4.3％
滋賀県　141万3610人 → 139万2439人　-1.5％
京都府　257万8087人 → 250万2747人　-2.9％
大阪府　883万7685人 → 876万4578人　-0.8％
兵庫県　546万5002人 → 532万3825人　-2.6％
奈良県　132万4473人 → 126万9180人　-4.2％
和歌山県　92万2584人 → 86万4262人　-6.3％
鳥取県　55万3407人 → 52万3732人　-5.4％
島根県　67万1126人 → 62万9460人　-6.2％
岡山県　188万8432人 → 180万8664人　-4.2％
広島県　279万9702人 → 268万3399人　-4.2％
山口県　134万2059人 → 126万4006人　-5.8％
徳島県　71万9559人 → 67万5489人　-6.1％
香川県　95万244人 → 90万7725人　-4.5％
愛媛県　133万4841人 → 126万88人　-5.6％
高知県　69万1527人 → 64万3437人　-7.0％
福岡県　513万5214人 → 508万1879人　-1.0％
佐賀県　81万1442人 → 78万1214人　-3.7％
長崎県　131万2317人 → 123万2190人　-6.1％
熊本県　173万8301人 → 167万8090人　-3.5％
大分県　112万3852人 → 107万6875人　-4.2％
宮崎県　106万9576人 → 101万8904人　-4.7％
鹿児島県　158万8256人 → 151万2969人　-4.7％
沖縄県　146万7480人 → 146万8220人　+0.1％