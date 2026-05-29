タレントのベッキー（42）が28日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。共演者との関係を明かした。

この日はベッキーとお笑いコンビ「令和ロマン」松井ケムリの2人がトーク。ベッキーは冒頭、ケムリとの関係について「地元の後輩なんだよね、何気にね。知られてないけど」と説明。ケムリも「そうですよ！」と応じた。

ケムリは続けて「子供の頃から、僕はベッキーさんを地元の先輩と崇めて育ちましたから」。年齢差は9歳だといい「僕が子供の頃には、ベッキーさんめちゃめちゃテレビ出てました」。ベッキーが「私14歳デビューだもん」とすると、ケムリは「僕が横浜に引っ越した時にはベッキーさんデビューしてます」と話した。

ベッキーの地元は川崎市の鷺沼駅、ケムリの地元は横浜市のたまプラーザ駅だといい、ベッキーは「厳密に言うと川崎市と横浜市で市が違うんだけど、隣の駅だし遊ぶエリアは一緒で」と説明。ケムリも「そうなんですよ、お母さんとかも昔から“今日、東急にベッキーいた！”って言ってましたから」と明かし、2人で大笑いだった。