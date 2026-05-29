トッテナムがボーンマスDFセネシをフリーで獲得か　守備の柱としてクラブ初のEL出場に貢献

トッテナム・ホットスパーが、ボーンマスのアルゼンチン代表DFマルコス・セネシの獲得に迫っているようだ。28日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。



現在29歳のセネシは、2022年8月にフェイエノールトからボーンマスに移籍で加入すると、初年度からセンターバック（CB）の定位置を確保した。ボーンマスでは公式戦通算128試合出場で6ゴール10アシストを記録しており、特に今シーズンはリーグ戦37試合に先発出場して5アシストをマーク。ボーンマスのクラブ史上初となるヨーロッパリーグ（EL）出場権獲得に大きく貢献した。



そのセネシは契約満了に伴い今シーズン限りでの退団が決まっており、去就が注目されてきた。報道によると、トッテナム・ホットスパーはセネシとの個人合意にはまだ達していないものの、交渉は順調に進行しており、セネシの獲得に迫っていると伝えている。



なお、セネシの移籍先としてはこれまでセリエAのユヴェントスやローマの名前が挙がっていた。