【HG 1/144 ガンダムシュピーゲル】 5月29日12時より予約開始 9月 発送予定 価格：3,740円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG 1/144 ガンダムシュピーゲル」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月29日12時より予約受付を開始する。発送は9月に予定し、価格は3,740円。

本商品は「機動武闘伝Gガンダム」よりモビルファイター「ガンダムシュピーゲル」をHGフォーマットでプラモデル化したもの。特徴的な機体形状を再現し、フレキシブルな可動によりモビルファイターらしいポージングが可能。

コアランダーは分離・合体ができ、プラモデルオリジナルギミック再現用の巻物パーツ、必殺技「シュツルム・ウント・ドランク」再現用の回転台等が付属する。

シュピーゲルブレードは展開式の持ち手と回転する刃部分が再現され、手首が可動する抜き手パーツが付属し、メッサーグランツ投擲後や、必殺技のポーズも再現できる。メッサーグランツは、指で挟んだ状態のハンドパーツが付属する。

「機動武闘伝Gガンダム」今川泰宏総監督考案のHGオリジナルギミックは、遁術をイメージした５色の巻物パーツにより、多彩かつ迫力あるポージングを実現。巻物パーツには、火遁・水遁・風遁・木遁・土遁を表す漢字とドイツ語をデザイン。一部に和紙を使用した紙素材により、実際の巻物のように巻いた状態から展開可能。

(C)創通・サンライズ