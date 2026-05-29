日産「“新型”軽バン」登場！

日産は、軽バン「クリッパー バン」と軽ワゴン「クリッパー リオ」の改良モデルを2026年5月11日に発売しました。

クリッパーシリーズは2003年に誕生した軽商用バンおよびワゴンで、当初は三菱の「ミニキャブ」からOEM供給を受けていましたが、2代目からはスズキの「エブリイ」をベースにする形へ変更。

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2015年には3代目へとフルモデルチェンジし、一時は日産の新しい世代の車両を意味する「NV100クリッパー」という名称で親しまれていましたが、2024年3月の一部改良を機に、再び親しみのある元の「クリッパー」の名称へと戻されています。

今回の改良では、外観や内装のデザイン変更とともに、安全性や快適性が大きく高められました。外観については、フロントバンパーとグリルが新しい形状になり、フロントグリルはブラックを基調とした精悍でスタイリッシュなデザインに変わりました。

さらにドアミラーもブラック塗装（バンは「GX」グレードのみ）で統一され、車体全体がより引き締まったシャープな印象に仕上がっています。

ボディカラーは、ワゴンのクリッパー リオに新色として「マジェスティックディープグレー」が追加されました。

内装に目を向けると、デジタルスピードメーターが新しく採用され、シートなどの内装色がブラックで統一されたことで、より現代的で先進的な雰囲気の空間へと変更。また、クリッパー リオではフロントおよびフロントドアガラスの熱吸収率が向上したほか、ステアリングヒーターが全てのグレードに標準装備され、快適な運転環境が整えらました。

安全面も大きな進化を遂げており、今回の改良によって、バンとワゴンのすべての車両にさまざまな先進安全装備が標準で備わるようになりました。具体的には、車線からのはみ出しを防ぐ「車線逸脱防止支援システム」や、道路標識の見落としを減らす「標識認識機能」が新しく設定されています。

また、前方の車や歩行者との衝突を避けるための「インテリジェントエマージェンシーブレーキ」や、アクセルとブレーキの「踏み間違い衝突防止アシスト」の性能が一段と向上しました。さらに一部のモデルには、長距離運転をサポートする「インテリジェント クルーズコントロール」も搭載されました。

パワートレインに関しては、660ccの直列3気筒ターボエンジンのほか、クリッパー バンでは自然吸気（NA）エンジンも選ぶことが可能。

トランスミッションはCVTが中心ですが、NAエンジンを搭載するモデルには5速MTも用意されており、駆動方式は後輪駆動（FR）と4輪駆動（パートタイム4WD）の2種類が設定されています。

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クリッパーシリーズの価格（消費税込）は、バンのクリッパーバンが145万4200円から216万7000円、ワゴンのクリッパー リオが213万5100円から236万2800円です。