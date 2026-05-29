メッシが6大会連続のW杯へ！…前回王者のアルゼンチン代表、本大会に臨むメンバー26名を発表
アルゼンチンサッカー協会（AFA）は28日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表のメンバー26名を発表した。
アルゼンチン代表は、FIFAワールドカップ2026南米予選を12勝2分4敗の首位で突破し、14大会連続19回目の本大会出場を決めた。本大会ではアルジェリア代表、オーストリア代表、ヨルダン代表と同じグループJに入り、史上3カ国目となる連覇を目指す。
リオネル・スカローニ監督は、リオネル・メッシ（インテル・マイアミ／アメリカ）やラウタロ・マルティネス（インテル／イタリア）、フリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリード／スペイン）、ロドリゴ・デ・パウル（インテル・マイアミ／アメリカ）、エミリアーノ・マルティネス（アストン・ヴィラ／イングランド）などを順当に選出。一方で、フランコ・マスタントゥオーノ（レアル・マドリード／スペイン）やエミリアーノ・ブエンディア（アストン・ヴィラ／イングランド）、アレハンドロ・ガルナチョ（チェルシー／イングランド）、マルコス・セネシ（ボーンマス／イングランド）といった選手たちが落選することとなった。
アルゼンチン代表のメンバー26名は以下の通り。
▼GK
フアン・ムッソ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
エミリアーノ・マルティネス（アストン・ヴィラ／イングランド）
ヘロニモ・ルジ（マルセイユ／フランス）
▼DF
レオナルド・バレルディ（マルセイユ／フランス）
ニコラス・タグリアフィコ（リヨン／フランス）
ゴンサロ・モンティエル（リーベル・プレート）
リサンドロ・マルティネス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
クリスティアン・ロメロ（トッテナム・ホットスパー／イングランド）
ニコラス・オタメンディ（ベンフィカ／ポルトガル）
ファクンド・メディーナ（マルセイユ／フランス）
ナウエル・モリーナ（アトレティコ・マドドリード／スペイン）
▼MF
レアンドロ・パレデス（ボカ・ジュニオルス）
ロドリゴ・デ・パウル（インテル・マイアミ／アメリカ）
バレンティン・バルコ（ストラスブール／フランス）
ジオバニ・ロ・チェルソ（ベティス／スペイン）
エセキエル・パラシオス（レヴァークーゼン／ドイツ）
エンソ・フェルナンデス（チェルシー／イングランド）
アレクシス・マック・アリスター（リヴァプール／イングランド）
▼FW
フリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリード／スペイン）
リオネル・メッシ（インテル・マイアミ／アメリカ）
ニコ・ゴンサレス（アトレティコ・マドリード／スペイン）
ティアゴ・アルマダ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
ジュリアーノ・シメオネ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
ニコラス・パス（コモ／イタリア）
ラウタロ・マルティネス（インテル／イタリア）
アルゼンチン代表は、FIFAワールドカップ2026南米予選を12勝2分4敗の首位で突破し、14大会連続19回目の本大会出場を決めた。本大会ではアルジェリア代表、オーストリア代表、ヨルダン代表と同じグループJに入り、史上3カ国目となる連覇を目指す。
リオネル・スカローニ監督は、リオネル・メッシ（インテル・マイアミ／アメリカ）やラウタロ・マルティネス（インテル／イタリア）、フリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリード／スペイン）、ロドリゴ・デ・パウル（インテル・マイアミ／アメリカ）、エミリアーノ・マルティネス（アストン・ヴィラ／イングランド）などを順当に選出。一方で、フランコ・マスタントゥオーノ（レアル・マドリード／スペイン）やエミリアーノ・ブエンディア（アストン・ヴィラ／イングランド）、アレハンドロ・ガルナチョ（チェルシー／イングランド）、マルコス・セネシ（ボーンマス／イングランド）といった選手たちが落選することとなった。
▼GK
フアン・ムッソ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
エミリアーノ・マルティネス（アストン・ヴィラ／イングランド）
ヘロニモ・ルジ（マルセイユ／フランス）
▼DF
レオナルド・バレルディ（マルセイユ／フランス）
ニコラス・タグリアフィコ（リヨン／フランス）
ゴンサロ・モンティエル（リーベル・プレート）
リサンドロ・マルティネス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
クリスティアン・ロメロ（トッテナム・ホットスパー／イングランド）
ニコラス・オタメンディ（ベンフィカ／ポルトガル）
ファクンド・メディーナ（マルセイユ／フランス）
ナウエル・モリーナ（アトレティコ・マドドリード／スペイン）
▼MF
レアンドロ・パレデス（ボカ・ジュニオルス）
ロドリゴ・デ・パウル（インテル・マイアミ／アメリカ）
バレンティン・バルコ（ストラスブール／フランス）
ジオバニ・ロ・チェルソ（ベティス／スペイン）
エセキエル・パラシオス（レヴァークーゼン／ドイツ）
エンソ・フェルナンデス（チェルシー／イングランド）
アレクシス・マック・アリスター（リヴァプール／イングランド）
▼FW
フリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリード／スペイン）
リオネル・メッシ（インテル・マイアミ／アメリカ）
ニコ・ゴンサレス（アトレティコ・マドリード／スペイン）
ティアゴ・アルマダ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
ジュリアーノ・シメオネ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
ニコラス・パス（コモ／イタリア）
ラウタロ・マルティネス（インテル／イタリア）