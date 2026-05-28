志尊淳＆長濱ねる、“乾杯”ショットに反響 「美男美女」「2人共美しい」
俳優の志尊淳が主演を務めるドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）の公式インスタグラムが27日に更新。第7話のオフショットを公開した。
【写真】長濱ねる、スタイル抜群の水着姿
公式アカウントは「ミンソクと映里」と紹介し、「本編ではそんな雰囲気ではありませんでしたが オフショットでは乾杯」と投稿した。
公開された写真には、バーのカウンターでグラスを手に笑顔を見せる志尊と長濱ねるの姿が収められている。
ファンからは「素敵なツーショット」「美男美女」「お2人共美しい」「ステキなオフショット」といった声が寄せられている。
引用：『10回切って倒れない木はない』インスタグラム（＠10kaikitte_ntv）
【写真】長濱ねる、スタイル抜群の水着姿
公式アカウントは「ミンソクと映里」と紹介し、「本編ではそんな雰囲気ではありませんでしたが オフショットでは乾杯」と投稿した。
公開された写真には、バーのカウンターでグラスを手に笑顔を見せる志尊と長濱ねるの姿が収められている。
ファンからは「素敵なツーショット」「美男美女」「お2人共美しい」「ステキなオフショット」といった声が寄せられている。
引用：『10回切って倒れない木はない』インスタグラム（＠10kaikitte_ntv）