“驚異の10頭身”モデル・香川沙耶、夫とのウエディングフォト公開 純白ドレス姿に「美しすぎて言葉失う」「映画のワンシーンみたい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/28】“驚異の10頭身”として知られるモデルの香川沙耶が5月27日、自身のInstagramを更新。ウエディングフォトを公開した。
【写真】“驚異の10頭身”31歳モデル「お似合いのご夫婦」タキシード姿の夫と手を取り笑顔
香川は「素敵なウエディングフォトを撮っていただきました」「大好きな自然と動物たちに囲まれて、お天気にも恵まれて、まるでおひさまに祝福されているような一日でした」とコメントし、ウエディングフォトを公開。胸元がV字に大きく開いたノースリーブのウエディングドレス姿や、タキシード姿の夫にエスコートされ、ドレス姿で馬に乗っているショット、緑に囲まれた自然豊かな場所で自身の乗った馬を夫が引いている様子などを披露した。
この投稿に、ファンからは「映画のワンシーンみたい」「魅力的な花嫁さん」「美しすぎて言葉失う」「お似合いのご夫婦」「写真のコンセプトが素敵」などと反響が寄せられている。
香川は2026年2月10日、「大切な人と、これからの時間を共にすることになりました」と、結婚を報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】“驚異の10頭身”31歳モデル「お似合いのご夫婦」タキシード姿の夫と手を取り笑顔
◆香川沙耶、ウエディングフォト披露
香川は「素敵なウエディングフォトを撮っていただきました」「大好きな自然と動物たちに囲まれて、お天気にも恵まれて、まるでおひさまに祝福されているような一日でした」とコメントし、ウエディングフォトを公開。胸元がV字に大きく開いたノースリーブのウエディングドレス姿や、タキシード姿の夫にエスコートされ、ドレス姿で馬に乗っているショット、緑に囲まれた自然豊かな場所で自身の乗った馬を夫が引いている様子などを披露した。
◆香川沙耶の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「映画のワンシーンみたい」「魅力的な花嫁さん」「美しすぎて言葉失う」「お似合いのご夫婦」「写真のコンセプトが素敵」などと反響が寄せられている。
香川は2026年2月10日、「大切な人と、これからの時間を共にすることになりました」と、結婚を報告していた。（modelpress編集部）
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