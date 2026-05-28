日経225先物：28日19時＝130円高、6万4690円
28日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比130円高の6万4690円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万4693.12円に対しては3.12円安。出来高は1082枚となっている。
TOPIX先物期近は3899.5ポイントと前日比5.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.51ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 64690 +130 1082
日経225mini 64680 +115 23781
TOPIX先物 3899.5 +5.5 1790
JPX日経400先物 35410 +55 56
グロース指数先物 818 +3 190
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3899.5ポイントと前日比5.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.51ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 64690 +130 1082
日経225mini 64680 +115 23781
TOPIX先物 3899.5 +5.5 1790
JPX日経400先物 35410 +55 56
グロース指数先物 818 +3 190
東証REIT指数先物 売買不成立
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