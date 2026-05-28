　28日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比130円高の6万4690円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万4693.12円に対しては3.12円安。出来高は1082枚となっている。

　TOPIX先物期近は3899.5ポイントと前日比5.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.51ポイント安で推移。

○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 64690　　　　　+130　　　　1082
日経225mini 　　　　　　 64680　　　　　+115　　　 23781
TOPIX先物 　　　　　　　3899.5　　　　　+5.5　　　　1790
JPX日経400先物　　　　　 35410　　　　　 +55　　　　　56
グロース指数先物　　　　　 818　　　　　　+3　　　　 190
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース