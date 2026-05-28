5月28日までに、アイドルグループ・Snow Manの目黒蓮がInstagramを更新。出演するCM撮影でのオフショットを公開したが、その異変に注目が集まった。

投稿では、《もうすぐ夏です!!CM見ましたか?》と、現在、目黒が出演しているキリンビール『晴れ風』のCMについて触れた。《先月帰国したときに撮影しました!》と、滞在するカナダから帰国時に撮影したことを明かし、撮影時のオフショットを添えた。

「添えられた写真の目黒さんは、白いTシャツにデニムという、ラフでさわやかなスタイルでした。長く伸びた髪をハーフアップにまとめ、ビールを片手にカメラに向かって笑顔を見せました。楽しそうな撮影だった雰囲気が伝わってきます」（芸能プロ関係者）

夏らしい涼しげな装いに、ファンから絶賛の声があがるなか、一部ではある部分に注目が集まった。

《左腕に痣があったんだ!知らなかった》

《腕のアザ大丈夫ですか?》

半袖から見えた左肘のアザに、心配する声があがったのだ。

「写真をよく見ると、ビールを持った左手の肘に小さなアザが写っていました。3月27日に投稿されたショットにも、うっすらと同様のアザが写っていますが、今回は当時よりも濃くなっている印象です。前年の同じ時期の写真では見当たらないため、ここ最近、できたものなのかもしれません」（前出・芸能プロ関係者）

これまで見られなかった異変に、ファンは釘づけになった。このアザを、彼の努力の証であるのではと、前出の芸能プロ関係者は指摘する。

「目黒さんは現在、アイドル活動を一時休止中です。ディズニープラスで配信される世界的ドラマ『SHOGUN 将軍』シーズン2に出演することが決定し、撮影のためカナダに滞在しているのです。ドラマは激しいアクションが見どころで、撮影も過酷を極めているようですから、今回のアザも撮影中にできたものかもしれません」

何ごとにも全力で挑む目黒。努力の勲章がチラ見えしたのかもしれない。