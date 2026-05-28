アジア株 総じて下落、台湾株は大幅反落 アジア株 総じて下落、台湾株は大幅反落

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東京時間17:43現在

香港ハンセン指数 25006.16（-322.07 -1.27%）

中国上海総合指数 4098.64（+4.91 +0.12%）

台湾加権指数 43636.44（-620.36 -1.40%）

韓国総合株価指数 8185.29（-43.41 -0.53%）

豪ＡＳＸ２００指数 8592.91（-124.75 -1.43%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 75867.80（休場）



２８日のアジア株は総じて下落。米国とイランの和平交渉の不透明感や前日のフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）の下げなどが重石となって、アジア株はおおむね売り優勢で推移した。上海株は小反発。ハイテク関連株を中心に上昇した。台湾株は大幅反落。フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）の下落などを嫌気して、半導体関連株を中心に売りが広がった。インド市場は休場。



上海総合指数は小反発。ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、半導体受注生産メーカーの中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ）、ガラス繊維の製造と販売の中国巨石、レアアース生産の中国北方稀土（集団）高科技が買われる一方で、酒造会社の貴州茅臺酒、半導体メーカーの兆易創新科技、医薬品メーカーの江蘇恒瑞医薬（ジャンスー・ハンルイ・メディシン）が売られた。



香港ハンセン指数は大幅続落。オンライン生活関連サービス企業の美団（メイトゥアン）、不動産開発会社の龍湖集団（ロンフォー・グループ）、宝飾品小売りの周大福珠宝集団（チョウ・タイ・フック・ジュエリー・グループ）、バイオテクノロジー企業の信達生物製薬、ヘルスケア情報のアリババ・ヘルス・インフォメーション・テクノロジー、インターネット・サービス会社の網易が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は大幅反落。銀行大手のオーストラリア・コモンウエルス銀行、資源・鉱山会社のＢＨＰグループ、産金会社のノーザンスター・リソーシズ、医療診断サービスのソニック・ヘルスケア、医療情報会社のプロ･メディカス、バイオテクノロジー会社のメソブラスト、家電メーカーのブレビル・グループが売られた。

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