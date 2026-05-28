ドル円は一時１５９．３８レベル、本日の安値更新＝ロンドン為替



ロンドン序盤は、ドル売りが優勢。ドル円は足元で安値を159.38レベルに更新している。ユーロドルは1.1610-20レベルへ、ポンドドルは1.34台乗せ水準へと反発。NY原油先物の上昇が92ドル台で頭打ちとなり、90ドル台前半へと反落、米10年債利回りは4.53％付近をピークとして4.49％付近へと低下している。



東京昼過ぎまでは中東情勢の緊迫化を受けて原油高、米債利回り上昇、有事のドル買いなどが再燃したが、その後は流れが反転している。ただし、中東情勢に関する特段の変化はみられていない。自律的な値動きのようだ。



USD/JPY 159.39 EUR/USD 1.1617 GBP/USD 1.3404

外部サイト