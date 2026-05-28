トランプ大統領　ホルムズ海峡“誰も支配できない”　「ペルシャ湾海峡庁」制裁対象に　イラン側もアメリカ空軍基地攻撃などけん制　攻撃開始3カ月　

アメリカとイスラエルによるイラン攻撃が始まり、28日で3カ月となりますが、トランプ大統領は協議について「まだ満足できない」と述べ、イラン側に譲歩を迫りました。

アメリカ・トランプ大統領：

イランは非常に強く合意を望んでいる。まだそこには至らず、我々が満足できる内容ではない。

トランプ大統領はホルムズ海峡について「誰も支配することはできない」と述べ、イラン側に開放を要求しました。

一方で、アメリカの財務省は27日、イランがホルムズ海峡を管理するため設置した「ペルシャ湾海峡庁」を制裁対象に指定すると発表し、圧力を強めています。

こうした中、アメリカ中央軍はイランのドローン4機を撃墜したと発表しました。

さらに、ホルムズ海峡に面するイランの港湾都市バンダルアッバスにある地上管制施設も攻撃したとのことです。

これに対してイラン革命防衛隊は28日、報復として攻撃の拠点となったアメリカ軍の空軍基地を攻撃したと発表しました。

さらに「繰り返されればより厳しい対応を行う」とアメリカをけん制しました。