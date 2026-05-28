５月２８日（木）のヒルナンデス！「BASEGATE横浜関内を徹底調査！」「大型ワンフロアスーパーの魅力調査」「国民意識調査ビンゴ」
「BASEGATE横浜関内を徹底調査！」
横浜の関内駅の目の前に今年3月にオープンした、
「BASEGATE横浜関内」の情報を徹底的に掘り下げてご紹介！
＜出演者＞
・横山裕（SUPER EIGHT）
・高橋真麻
・柳原可奈子
＜今回訪れた場所＞
BASEGATE横浜関内
＜ご紹介した店舗＞
■スタジアム横バル街
▼ベトナム屋台チャオメン
・バンカンクア 1,375円
・バンカンガー 1,375円
・初夏の天ぷら膳 2,300円（ランチ10食限定）
・てんばるセット 1,300円
▼大衆食堂PORCO
・熊本 走る豚 生姜焼丼 1,380円
・走る豚の角煮丼 1,680円（1日20食限定）
▼和音
・おすすめ三貫 1,300円
・阿波尾鶏の炙りたたき 400円
・紋甲イカ 350円
▼ガトー・ド・ボワイヤージュ
・横浜馬車道ミルフイユ 3個入り 594円
・スイートポテトパイ 324円
▼横濱ハーバースタジアム
・ハーバーくんサンド 300円
▼UNI COFFEE ROASTERY BON BON
・米粉スコーン ゴルゴンゾーラ 420円
・コーヒー ドリップバッグ 220円
■THE LIVE
▼PIZZA ザーザーザン
・６種類コンプリート 4,800円
▼野毛焼きそばセンターまるき
・スペシャル 1,210円
■ワンダリア横浜
料金
大人 (18歳以上)：2,900円〜
中・高校生：2,200円
小学生：1,500円
幼児 (4歳以上)：1,000円
■OMO7横浜
▼ＯＭＯベーカリー
・ロースカツカレーパン ４８０円
・ビーフカレーパン ３９０円
・チーズカレーパン ４２０円
・パン飲みセット 1,７0０円
▼客室
・かたりばルーム：一泊素泊まり １人18,000円〜
※２名１室利用時
※時期によって料金は変動します
・ダブルルーム：一泊素泊まり １人13,000円〜
※２名１室利用時
※時期によって料金は変動します
※値段などの情報は全て放送時のものです
「大型ワンフロアスーパーの魅力調査」
今話題の場所・お店で人気の秘訣を調査する企画。
今回は品揃え豊富な大型ワンフロアスーパーで
冷凍食品・レトルト食品・お総菜の売れ筋No.1を調査！
＜出演者＞
大沢あかね
おいでやす小田
松村沙友理
＜今回訪れた場所＞
ベイシア ひだかモール店
＜紹介商品＞
・日本ハム冷凍食品 ナーン＆バターチキン・ほうれん草のWカレー 495円
・ニッスイ まんぞくプレート ふっくらごはんとカツカレー 463円
・イングリウッド 三ツ星ファーム ナポリの⾵香る チーズをまとったトマトチキン 754円
・味のちぬや おつまみメンチカツ 430円
・ベイシア 鰹だしのきいたたこ焼き 36個入り 463円
・ベイシア ポテトチーズハットグ 4本入り 961円
・大塚食品 ボンカレー ゴールド 各種 171円
・大塚食品 ボンカレー ネオ 各種 214円
・北本市観光協会 北本トマトカレー 722円
・ミモナ アウトドアスパイスほりにしカレー 495円
・沖縄ホーメル 本場仕込みの沖縄タコライスミート 376円
・ハウス食品 咖喱屋カレー＜中辛＞ 199円（※希望小売価格）
・丸美屋 麻婆豆腐の素＜中辛＞ 265円（※希望小売価格）
・ベイシア BBB！ジャンボチキンカツカレー 851円
・ベイシア ごろっとポテトのベイコロ 108円
・ベイシア 宮城県蔵王産ミルクのとろ〜りクリームコロッケ(かに入り) 108円
※店舗により価格と取り扱いが異なります
※値段などの情報は全て撮影時のものです
「国民意識調査ビンゴ」
場所や世代を限定したランキングのTOP９は何かを当ててビンゴを目指す！
今回のテーマは…
＜20代〜70代 男女に聞いた「白米が似合う有名人」といえば＞
１位：ギャル曽根
２位：マツコ・デラックス
３位：日村勇紀（バナナマン）
４位：大谷翔平
５位：阿部寛
６位：伊達みきお（サンドウィッチマン）
７位：鈴木亮平
８位：城島茂
９位：石塚英彦
＜視聴者プレゼント＞
ガトー・ド・ボワイヤージュ「横浜馬車道ミルフイユ（6個入り）」