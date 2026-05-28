「BASEGATE横浜関内を徹底調査！」

横浜の関内駅の目の前に今年3月にオープンした、

「BASEGATE横浜関内」の情報を徹底的に掘り下げてご紹介！



＜出演者＞

・横山裕（SUPER EIGHT）

・高橋真麻

・柳原可奈子



＜今回訪れた場所＞

BASEGATE横浜関内



＜ご紹介した店舗＞

■スタジアム横バル街

▼ベトナム屋台チャオメン

・バンカンクア 1,375円

・バンカンガー 1,375円





▼てんばるF・初夏の天ぷら膳 2,300円（ランチ10食限定）・てんばるセット 1,300円▼大衆食堂PORCO・熊本 走る豚 生姜焼丼 1,380円・走る豚の角煮丼 1,680円（1日20食限定）▼和音・おすすめ三貫 1,300円・阿波尾鶏の炙りたたき 400円・紋甲イカ 350円▼ガトー・ド・ボワイヤージュ・横浜馬車道ミルフイユ 3個入り 594円・スイートポテトパイ 324円▼横濱ハーバースタジアム・ハーバーくんサンド 300円▼UNI COFFEE ROASTERY BON BON・米粉スコーン ゴルゴンゾーラ 420円・コーヒー ドリップバッグ 220円■THE LIVE▼PIZZA ザーザーザン・６種類コンプリート 4,800円▼野毛焼きそばセンターまるき・スペシャル 1,210円■ワンダリア横浜料金大人 (18歳以上)：2,900円〜中・高校生：2,200円小学生：1,500円幼児 (4歳以上)：1,000円■OMO7横浜▼ＯＭＯベーカリー・ロースカツカレーパン ４８０円・ビーフカレーパン ３９０円・チーズカレーパン ４２０円・パン飲みセット 1,７0０円▼客室・かたりばルーム：一泊素泊まり １人18,000円〜※２名１室利用時※時期によって料金は変動します・ダブルルーム：一泊素泊まり １人13,000円〜※２名１室利用時※時期によって料金は変動します※値段などの情報は全て放送時のものです「大型ワンフロアスーパーの魅力調査」今話題の場所・お店で人気の秘訣を調査する企画。今回は品揃え豊富な大型ワンフロアスーパーで冷凍食品・レトルト食品・お総菜の売れ筋No.1を調査！＜出演者＞大沢あかねおいでやす小田松村沙友理＜今回訪れた場所＞ベイシア ひだかモール店＜紹介商品＞・日本ハム冷凍食品 ナーン＆バターチキン・ほうれん草のWカレー 495円・ニッスイ まんぞくプレート ふっくらごはんとカツカレー 463円・イングリウッド 三ツ星ファーム ナポリの⾵香る チーズをまとったトマトチキン 754円・味のちぬや おつまみメンチカツ 430円・ベイシア 鰹だしのきいたたこ焼き 36個入り 463円・ベイシア ポテトチーズハットグ 4本入り 961円・大塚食品 ボンカレー ゴールド 各種 171円・大塚食品 ボンカレー ネオ 各種 214円・北本市観光協会 北本トマトカレー 722円・ミモナ アウトドアスパイスほりにしカレー 495円・沖縄ホーメル 本場仕込みの沖縄タコライスミート 376円・ハウス食品 咖喱屋カレー＜中辛＞ 199円（※希望小売価格）・丸美屋 麻婆豆腐の素＜中辛＞ 265円（※希望小売価格）・ベイシア BBB！ジャンボチキンカツカレー 851円・ベイシア ごろっとポテトのベイコロ 108円・ベイシア 宮城県蔵王産ミルクのとろ〜りクリームコロッケ(かに入り) 108円※店舗により価格と取り扱いが異なります※値段などの情報は全て撮影時のものです「国民意識調査ビンゴ」場所や世代を限定したランキングのTOP９は何かを当ててビンゴを目指す！今回のテーマは…＜20代〜70代 男女に聞いた「白米が似合う有名人」といえば＞１位：ギャル曽根２位：マツコ・デラックス３位：日村勇紀（バナナマン）４位：大谷翔平５位：阿部寛６位：伊達みきお（サンドウィッチマン）７位：鈴木亮平８位：城島茂９位：石塚英彦＜視聴者プレゼント＞ガトー・ド・ボワイヤージュ「横浜馬車道ミルフイユ（6個入り）」