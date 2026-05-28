全仏OP

テニスの4大大会・全仏オープン（OP）は、フランス・パリで連日熱戦が繰り広げられている。女子シングルス2回戦では、タマラ・コルパッチ（ドイツ）が、王欣瑜（中国）との握手を拒否し、物議をかもした。コルパッチは独メディアに対し、その理由を明らかにしている。

世界ランキング95位のコルパッチが、同34位の王を2-1（6-2,2-6,6-3）で破った試合後のことだった。ネット際で歩み寄った2人だったが、王が何かをまくしたてると、コルパッチはうんざりした顔で、両手を前に突き出し握手を拒否。そのまま反論しながら、コートを去っていった。

スポーツ専門局「EUROSPORT」ドイツ語圏版は、「全仏のタマラ・コルパッチvsワン・シンユーで騒動発生『彼女の行為は反スポーツマンシップ極まりない』」という見出しで記事を掲載。試合後に行われた同局のコルパッチへのインタビュー内容を明らかにしている。

記事によると、王は第1セットにボールがアウトになったことが納得できず、ルール違反にも関わらず、コート反対側まで見に来たという。コルパッチは「彼女は、真ん中あたりを指さして『ラインの上だ』と言ったので、私は『そんなはずないでしょう』と言い、『そちら側のボックスが騒ぎ始めたからというだけで、こっちまで来るなんて恥ずかしくないの？』と聞いた」と当時のやり取りを明らかにしている。

「ボールの跡が2か所あり、両方ともアウトだった。彼女はこちらにきて確認していて、彼女の表情を見れば、どちらもアウトだと気づいたのが分かった」とコルパッチ。試合中のやり取りはそこで終わったが、試合後、王がまたしてもそのシーンのことをまくし立てたことで我慢も限界に。そのために握手を拒否したと、コルパッチは説明している。

「ネットのところで、彼女は『あのボール跡に関しては全く納得できない』と言ってきたので、『何が納得できないの？ 私がボールを渡さなかったから？ そういうこと？ なら、私は（握手の）手を差し出さない』と。彼女（の行動）は反スポーツマンシップ極まりないと思う」

その後の「EUROSPORT」の中継インタビュー内では、レポーターから映像解析システム「ホークアイ」のデータで、ボールが8ミリ出ていたことを確認され、コルパッチは「でしょう！ 彼女もこれを見ればいいわね」と笑う場面も。コルパッチは「私に謝りにきてもらえれば」と話していた。



（THE ANSWER編集部）