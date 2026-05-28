「未練がないと言えば嘘に」グループが2年で解散し、客室乗務員に…元K-POPアイドルの投稿が話題

ボーイズグループMYTEENのメンバーとして活動したウンスが、引退後に客室乗務員として新たな人生をスタートさせた。

ウンスは、ボーイズグループNPIの2015年のシングル『Vampire』でデビュー後、2017年にMYTEENのメンバーとして再デビュー。

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MYTEENは人気オーディション番組『PRODUCE X 101』に出演したメンバーなどで構成されたグループとして注目を集めたが、2019年に約2年間の活動を終え、解散した。

リーダーを務めていたウンスは当時、「You’th（MYTEENのファンネーム）をはじめとする周りの多くの人から愛と期待を受け、リーダーとして全身全霊を尽くして引っ張ってきたMYTEENが終わりを迎えることになった。どんな表情をして、どんなことを言えばいいのか、正直まだ実感が湧かず、よく分からない」と伝えていた。

（左：写真提供＝OSEN、右：写真＝ウンスInstagram）

ウンスはその後、客室乗務員になり、第2の人生を歩んでいる。自身のSNSを通じて、客室乗務員としての日常を公開している彼は、「元アイドルが客室乗務員であるとき」「アイドルからどうやって客室乗務員になったのかって？」などの動画を通じて、近況を伝えた。

特に、彼は「未練や名残惜しさはないのかとよく聞かれるが、ないと言えば嘘になる。でも、今の自分の人生に十分満足しており、幸せに過ごしている」と語った。

ウンスの投稿に対し、ファンからは「素晴らしい」「とても誇らしい」「ウンスが幸せならそれでいい」「本当にかっこいい」などのコメントを通じて、たくさんの応援の声が寄せられている。

（記事提供＝OSEN）