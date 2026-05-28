＜速報＞国内女子は4日間大会が開幕 但馬友が首位、昨季女王・佐久間朱莉は2打差追走
＜リゾートトラスト レディス 初日◇28日◇グランディ那須白河ゴルフクラブ（福島県）◇6500ヤード・パー72＞国内女子ツアーは4日間大会が開幕し、第1ラウンドが進行している。午前組の最終組が前半9ホールを終えた。
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4アンダー・首位に但馬友。3アンダー・2位に森井あやめ、2アンダー・3位タイに吉澤柚月、イ・ミニョン、イ・イェウォン（ともに韓国）、宮澤美咲が続いている。昨季女王の佐久間朱莉も2アンダー・3位タイ、今季メジャー初戦を制した河本結は1アンダー・8位タイ、連覇がかかる稲垣那奈子はイーブンパー・14位タイで後半へ向かった。開催地の西郷村出身の高久みなみはともに2オーバー・35位タイ、2週連続優勝がかかる入谷響は3オーバーの46位タイにつけている。同じく福島県出身の蛭田みな美は午後12時25分にティオフ。先週のステップ・アップ・ツアーを制した山内日菜子は、午前11時40分にスタートする。賞金総額は1億4000万円。優勝者には2520万円が贈られる。なお、菅楓華、小祝さくら、高橋彩華、桑木志帆らは次週の海外メジャー「全米女子オープン」（6月4日開幕、リビエラCC/カリフォルニア州）を見据え、今大会の出場を見送った。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞国内女子ツアーのリーダーボード
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