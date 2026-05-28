Snow Manがプーマ新作サンダルを履いたサマービジュアル公開！メンバーそれぞれ異なるスタイルで登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Manが起用された、プーマ ジャパンのキャンペーン『YOUR DIRECTION（ユア・ディレクション）』の第2弾が、5月28日よりスタート。キャンペーンビジュアルが公開となった。

■Snow Manを通して自分らしく前へ進む姿を表現

今回のキャンペーン実施に伴い、新作のサンダル“プーマ フロートフィット サンダル”が5月28日9時より発売。さらに、サンダルにフォーカスした、Snow Manが出演するキャンペーンビジュアルが新商品取り扱い店舗にて展開される。

『YOUR DIRECTION』キャンペーンは、“自分のままで行こう”というメッセージのもと、Snow Manを通して自分らしく前へ進む姿を表現。今回あらたに公開されたキャンペーンビジュアルでは、新作サンダルを取り入れた軽やかな装いのなか、Snow Manのメンバーがそれぞれ異なるスタイルで登場。個性を活かした表現を通して、その歩みを描いている。

夏らしい明るくポップなトーンを感じさせながらも、日常に馴染むタウンユースを意識。カジュアルで飾らない佇まいのなか、新作サンダルの魅力をさりげなく引き立てている。

“プーマ フロートフィット サンダル”は、プーマ公式オンラインストア、PUMAアプリ、ABC-MART実店舗およびABC-MART公式オンラインストアにて販売される。

■関連リンク

プーマ公式オンラインストア

ABC-MART公式オンラインストア

https://www.abcmart.net/shop/e/ePUSNMN10/

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/