バラエティ番組『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）で、あのが“嫌いな芸能人”として鈴木紗理奈の名を挙げた騒動が勃発してから約1週間が過ぎた。様々な進展がある中、27日にはあのがマクドナルドの新CMに出演したが、不穏な空気が漂っている。

マクドナルドの公式Xでは、《一緒に踊らないか？そしてマックに甘いの飲みにこないか？》と綴った投稿がアップ。そこには、音楽に合わせて歌い踊るあのの姿が映っていた。

「今回は、同日に発売されるフルーツスムージーをPRするCMとなっています。あのさんは、元＝LOVE（イコールラブ）のメンバーの齊藤なぎささんとともに出演。鮮やかなピンクの壁やライトが光る中、白いミニスカートとロングブーツの衣装を着用し軽快にダンスを見せたあのちゃん。最後には2人で腕を組み、視聴者へ来店を呼びかけました」（芸能プロ関係者）

ポップな明るい雰囲気が印象的な新CM。だが、騒動が泥沼化しているタイミングでのCM公開に、同社の投稿にはさまざまな声が並んだ。

《あのちゃん出てるので、ダイエット中だけど食べに行く！》

《あのちゃん起用してくれてるから マック行く》

《このタイミングで、あのちゃんを使うのは…》

《あのさんイメージ悪くて…。買う気になれません》

ファンからすれば、こんなタイミングだからこそ、本人が明るく踊るCMの公開は嬉しいものだろう。だが、やはり一連の騒動中での起用に難色を示す声もあるようだ。26日には、あのの所属事務所が公式サイトに謝罪文を掲載。同様に鈴木も声明を発表。両者とも和解に向かっている動きがあるものの、あのの現在のイメージについて芸能ジャーナリストはこう指摘する。

「今回あのさんが番組で鈴木さんの名前を発言したことが発端となりましたが、その後あのさんがXを更新。放送までに番組側との不本意なやり取りがあったことを明かし、『もう続けたくないので番組を降ります』と一方的に降板宣言をしていました。これまでは、あのさんの自由奔放さは彼女のキャラクターとして容認されてきましたが、突発的な発言に違和感を抱いた人々がいたのも事実です。

今回のCMは、この騒動が起こる前に起用されていた可能性が高いです。これまでもマクドナルドのCMに何度も出演していたあのさんですから、マクドナルド側も不測の事態になってしまったのでしょう。予期せぬとばっちりを受けることとなってしまいました」

騒動の余波は、多方面に広がりを見せている。