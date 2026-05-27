くまのプーさん100周年♡Disney HARVEST MARKET限定メニューに注目

「Disney HARVEST MARKET By CAFE COMPANY」にて、「くまのプーさん」原作100周年を記念した限定メニューが登場♡渋谷ヒカリエ店では2026年6月3日（水）から、横浜赤レンガ倉庫店では6月4日（木）から期間限定で開催されます。物語の世界観をイメージしたアフタヌーンティーやフード、スムージー、限定グッズなど、“プーさんの森”を体感できる特別な空間に心ときめくこと間違いなしです♪

プーさん尽くしの限定アフタヌーンティー

「森の仲間たちのアフタヌーンティーセット～Winnie the Pooh～」は、プーさんと仲間たちの世界観を詰め込んだ華やかなセット♡

価格はドリンク・オリジナルノベルティ付きで1名3,960円（税込）、2名様分から注文可能です。

セットには、フレッシュフルーツやマンゴープリン、バナナとレーズンのミニマフィン、オートミール入りミニパンケーキ、きゅうりとツナのサンドイッチ、パンプキンフムスのタルトなどがラインアップ。

ヘルシーさにもこだわった、Disney HARVEST MARKETならではのメニューです♪

さらに、アフタヌーンティー注文特典として「オリジナルクリアファイル（全3種）」をランダムでプレゼント。※なくなり次第終了となります。

＜販売期間＞

渋谷ヒカリエ店 6月3日（水）～9月末予定

横浜赤レンガ倉庫店 6月4日（木）～9月末予定

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森の仲間たちをイメージした限定メニュー

スペシャルメニューには、「のんびり屋さんの森のごちそうバーガープレート〈Pooh〉」が登場。

ジューシーなハンバーグとグリル野菜を合わせたボリューム満点の一皿で、価格は2,310円（税込）です。

また、「森の仲間たちのスムージー」は全3種を展開。

〈Tigger〉のキャロット＆アップル、〈Pooh〉のマンゴー＆パイナップル、〈Piglet〉のストロベリー＆パイナップルと、それぞれキャラクターをイメージした可愛いドリンクになっています♡価格は各1,210円（税込）。

限定グッズ＆特別空間にも注目♡

期間中は、店内の一部が「くまのプーさん」デザイン仕様に変身。まるで物語の中に入り込んだような空間で、特別なカフェタイムを楽しめます♪

さらに、プーさんデザインエリア（税込550円／1名）を利用しメニューを注文すると、「オリジナルパーティハット（全3種）」をランダムでプレゼント。

ギフトショップでは「くまのプーさん100周年記念デザインチョコレート缶」を各950円（税込）で数量限定販売します。お土産や自分へのご褒美にもぴったりです♡

100周年だけの特別な森の時間を♡

「くまのプーさん」100周年を記念したDisney HARVEST MARKETの限定イベントは、可愛さだけでなく“ヘルシーで楽しい食体験”も魅力♡

プーさんたちの世界観に癒されながら、美味しいメニューや限定グッズを満喫できるこの機会は見逃せません。

大切な人とのおでかけや、自分へのご褒美時間にぜひ訪れてみてください♪