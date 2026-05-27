アンカー・ジャパン株式会社と株式会社スターフライヤーは、スターフライヤーが運航する全路線・全便の機内において、Anker製USBケーブルの貸し出しサービスを6月1日（月）より開始すると発表した。

貸し出されたUSBケーブルを座席に設置されたUSB Type-Cポート、またはUSB Type-Aポートと接続し、手持ちの端末を充電できる。スマートフォンやタブレット端末向けの案内となっているが、機内での移動中に、デジタルカメラのバッテリー残量を確保したい場合にも活用できる。

4月に施行された航空法などの改正により、機内におけるモバイルバッテリーの使用ルールが厳格化されたことを受けたもの。

モバイルバッテリーを用いた機器の充電や、機内コンセントおよびUSBポートからモバイルバッテリーへの充電ができなくなった状況下でも、搭乗者がデバイスのバッテリー残量を気にせず快適に過ごせるように企画された。

貸し出されるUSBケーブル

Anker Prime 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 240W

Anker USB-C & USB-A ケーブル (Flow) 0.9m