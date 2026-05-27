飯田圭織「簡単だけど喜ばれる」子ども達への手作り弁当6種に反響「クオリティ高すぎます」「タンパク質摂取考えててすごい」
【モデルプレス＝2026/05/27】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が5月26日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を公開し、注目を集めている。
【写真】44歳元モー娘。「タンパク質摂取考えててすごい」子ども達への手作り弁当
飯田はInstagramのリール動画にて子ども達への手作り弁当などを投稿。「タンパク質を摂ろう」と鶏そぼろと鶏肉ハンバーグ弁当や焼き魚と鶏の照り焼き弁当、鶏の照り焼き弁当、塩麹のチキンステーキ弁当やぶりの照り焼き弁当、「簡単だけど喜ばれる」と大きな肉がご飯に載った焼き肉弁当など、レパートリー豊富な弁当を6種公開している。どの弁当も野菜や肉を彩りよく添えており、栄養満点な料理となっている。
この投稿に「タンパク質摂取考えててすごい」「どの弁当も美味しそう」「愛情たっぷりですね」「こんな弁当作ってもらいたい」「手が込んでますね」「クオリティ高すぎます」「本当に尊敬します」など反響が寄せられている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】44歳元モー娘。「タンパク質摂取考えててすごい」子ども達への手作り弁当
◆飯田圭織、手作り弁当公開
飯田はInstagramのリール動画にて子ども達への手作り弁当などを投稿。「タンパク質を摂ろう」と鶏そぼろと鶏肉ハンバーグ弁当や焼き魚と鶏の照り焼き弁当、鶏の照り焼き弁当、塩麹のチキンステーキ弁当やぶりの照り焼き弁当、「簡単だけど喜ばれる」と大きな肉がご飯に載った焼き肉弁当など、レパートリー豊富な弁当を6種公開している。どの弁当も野菜や肉を彩りよく添えており、栄養満点な料理となっている。
◆飯田圭織の投稿に反響
この投稿に「タンパク質摂取考えててすごい」「どの弁当も美味しそう」「愛情たっぷりですね」「こんな弁当作ってもらいたい」「手が込んでますね」「クオリティ高すぎます」「本当に尊敬します」など反響が寄せられている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
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