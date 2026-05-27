まさに青天のへきれきである。5月25日夜、長女（18）への暴行の疑いで逮捕された読売巨人軍の阿部慎之助監督（47）。「紳士」たるべき球団を率いる監督の不祥事に関係者は大わらわ。結局辞任することになったが、事件の背景にはいかなる家庭事情があったのか。

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【実際の写真】電子タバコを手に、不安げな表情で… 釈放直後の「阿部慎之助」前監督の姿

タバコの箱を握りしめて……

逮捕の数時間後、東京・警視庁渋谷署から釈放された阿部は球団が用意したと思しきハイヤーに乗ってホテルに向かった。駐車場で車から降りた騒動の主は、パーカーに短パン、黒いキャップに黒いマスクという姿で、手には小さな箱が握られていた。電子タバコの本体が入った箱のようだ。突然の逮捕で揺れる心を落ち着かせるため、何よりもまず一服したかったのかもしれない。

阿部慎之助前監督

それからさらに10時間以上が経過した26日正午前、スーツに着替えた阿部の姿は、大手町の読売新聞ビルにあった。そこでの会見で、

「伝統ある巨人軍の監督の名も汚してしまって、とても深く謝罪したい気持ちでいっぱいでございます」

と、謝罪した。巨人の山口寿一オーナーと面会して監督の辞任を申し入れ、受理された、との発表もあった。

言い返されて腹を立て……

阿部は、事件の被害者である長女の他、次女と長男、そして妻の5人家族である。事件の現場は、渋谷区内にある阿部の自宅だ。

「25日午後6時ごろ、姉妹がケンカを始めたので阿部は“うるさい”“やめなさい”と叱責。それに対して長女が言い返したことに腹を立てた彼は長女の襟元をつかんで投げ飛ばしたのです」（捜査関係者）

幸い長女にケガはなかったというが、ここからの経過がいかにも当世風である。長女は「父親から暴力を受けたがどうしたらいいか」と、生成AIのチャットGPTに質問し、そこで勧められた通りに児童相談所に通報。それを受けた児相が110番し、自宅に駆け付けた警察官が阿部を逮捕したのだ。

「警察が民事不介入を理由に家庭内のトラブルへの対応を渋っていたのは昔の話です。現在は児童虐待やDV、ストーカー被害などで身体に危険が及ぶ恐れのある場合は警察が積極的に介入し、被疑者の逮捕もいとわない。事件当夜、阿部が酒を飲んでいたことも、警察の心証を悪くしたはずです」（同）

長女はそうしたことを知らなかったのであろう。

「自分が児相に連絡したことで父親の逮捕という大ごとになり、長女は“大変なことになってしまった”と後悔しているそうです」（巨人軍関係者）

26日の阿部の会見で読み上げられた長女の手紙にも、〈家庭内のことにかかわらず、大々的な報道になってしまったこと、大変申し訳ございません〉とつづられていた。

“昭和のガンコ親父”

しかし、今回の事件が完全に突発的に起こったものだったのかというと、必ずしもそうではなく、

「阿部は“昭和のガンコ親父”のような一面があって、子供たちを厳しくしつけていたのは間違いない。また、長女は服装やら髪形やらを阿部から注意され、言い返すことはしょっちゅうあったようです」

と、スポーツ紙記者。

「事件が起こった時自宅にいた奥さんと阿部の関係も、決してうまくいっていたとはいえない。10年以上前、阿部の女性スキャンダルが雑誌に書かれてから、折り合いが悪くなったようです」（同）

阿部の辞任が発表された後、彼の実父の携帯を鳴らすと、

「ショックですよ。孫がかわいそうで……」

後悔の念に苛まれている孫娘をおもんぱかるのだった。

「週刊新潮」2026年6月4日号 掲載