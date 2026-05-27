日本ケンタッキー・フライド・チキン（横浜市西区）が展開する「ケンタッキー・フライド・チキン」の「ザ・アメリカンバーガーズ」シリーズが5月27日に販売を開始します。数量限定販売の同シリーズでは、ケンタッキー・フライド・チキン初となるアボカドバーガー「TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー」（790円、以下、税込み）、「骨なしケンタッキー」2枚で具材を挟んだ「LAS VEGAS style ダブルダウンフィレバーガー」（580円）のほか、「NEW YORK style オニオンリングフィレバーガー」（580円）がラインアップされています。

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「TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー」は、定番メニュー「骨なしケンタッキー」とアボカドフィリング、チェダースライスチーズを組み合わせた、アメリカンな気分を味わえる一品。アボカドフィリングはスパイスを効かせ、アメリカ南部テキサスをはじめ広く愛されるペースト「ワカモレ」をイメージ。コク深い濃厚なチェダースライスチーズが合わさることで、アボカドのまろやかさがさらに引き立つ仕上がりになっています。

「NEW YORK style オニオンリングフィレバーガー」は、「骨なしケンタッキー」にサクサクのオニオンリングとチェダースライスチーズ、ガーリックソースを組み合わせたボリューム満点のメニュー。

「LAS VEGAS style ダブルダウンフィレバーガー」は、「エンタメの街・ラスベガス」をイメージして、バンズの代わりに、オニオンリングとチェダースライスチーズを「骨なしケンタッキー」2枚で挟んだ、見た目がインパクト抜群な一品になっています。