舞台「ガチアクタ」上演中に中止発表 主演俳優が足を負傷
【モデルプレス＝2026/05/26】東京・品川プリンスホテル ステラボールにて5月22日より上演されている舞台「ガチアクタ」の公式サイトが、5月26日に更新された。同日の公演上演中に中止を発表した。
【写真】上演中に負傷の主演俳優、怪我する2日前の近影
サイトでは「舞台『ガチアクタ』に出演中のルド役 今牧輝琉さんにつきまして、本日5月26日（火）18：30公演上演中に足を負傷され、公演を中止させていただく事となりました」と報告した。
「ご来場されていたお客様には、ご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げますと謝罪。「明日以降の公演実施、本日の公演のチケット払い戻しに関するご案内は、改めて公式サイトおよび公式X（旧Twitter）にて発表いたします」と伝えている。
同舞台は、犯罪者の子孫たちが暮らすスラム街に生まれた孤児の少年・ルドを主人公にしたバトルアクション。「週刊少年マガジン」で連載された人気漫画が2025年にアニメ化し、この度舞台化。5月22日〜31日に東京・品川プリンスホテル ステラボールにて、6月5日〜6月7日に京都・ロームシアター京都 サウスホールにて上演予定となっている。（modelpress編集部）
平素より、舞台『ガチアクタ』を応援していただき誠にありがとうございます。
舞台『ガチアクタ』に出演中のルド役 今牧輝琉さんにつきまして、
本日5月26日（火）18：30公演上演中に足を負傷され、公演を中止させていただく事となりました。
ご来場されていたお客様には、ご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。
明日以降の公演実施、本日の公演のチケット払い戻しに関するご案内は、改めて公式サイトおよび公式X（旧Twitter）にて発表いたします。
この度は、ご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、重ねて心よりお詫び申し上げます。
2026年5月26日
舞台『ガチアクタ』製作委員会2026
【Not Sponsored 記事】
【写真】上演中に負傷の主演俳優、怪我する2日前の近影
◆舞台「ガチアクタ」中止発表
サイトでは「舞台『ガチアクタ』に出演中のルド役 今牧輝琉さんにつきまして、本日5月26日（火）18：30公演上演中に足を負傷され、公演を中止させていただく事となりました」と報告した。
◆舞台「ガチアクタ」とは
同舞台は、犯罪者の子孫たちが暮らすスラム街に生まれた孤児の少年・ルドを主人公にしたバトルアクション。「週刊少年マガジン」で連載された人気漫画が2025年にアニメ化し、この度舞台化。5月22日〜31日に東京・品川プリンスホテル ステラボールにて、6月5日〜6月7日に京都・ロームシアター京都 サウスホールにて上演予定となっている。（modelpress編集部）
◆発表全文
平素より、舞台『ガチアクタ』を応援していただき誠にありがとうございます。
舞台『ガチアクタ』に出演中のルド役 今牧輝琉さんにつきまして、
本日5月26日（火）18：30公演上演中に足を負傷され、公演を中止させていただく事となりました。
ご来場されていたお客様には、ご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。
明日以降の公演実施、本日の公演のチケット払い戻しに関するご案内は、改めて公式サイトおよび公式X（旧Twitter）にて発表いたします。
この度は、ご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、重ねて心よりお詫び申し上げます。
2026年5月26日
舞台『ガチアクタ』製作委員会2026
【Not Sponsored 記事】