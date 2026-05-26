【第14回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】 5月26日19時より配信

BANDAI SPIRITSは、配信番組「第14回 30 MINUTES LABEL新商品発表会」にて「30MM 1/144 エグザビースト（イクスワイルド）」および同「イクスブレイブ」を発表した。11月発売予定で、価格は2,750円。「イクスブレイブ」は12月発売となる。

本製品はカスタマイズに適したパーツを多数詰め込んだ「エグザビースト」2種。これまでの「エグザビークル」と設定のつながりもあるという。

狼のような生命力を感じさせる見た目で、サイズも大型。クリアパーツは「イクスワイルド」がグリーン、「イクスブレイブ」がブルーで、武装は「エクスワイルド」が射撃系、「イクスブレイブ」がブレードを装備した近接系となっている。

またコア部分に、新たにクリア成形のインサート成形を行なったブロックを配置。角部分は「30MSにも流用できるパーツとなっている。

30 MINIUTES MISSIONS 水転写式デカール 汎用5

「30MM」汎用デカール第5弾。過去に未収録だった型式番号や汎用マーク類を収録している。マークは色違いのものを収録しており、スパイ機などを再現するのに使えるという。

【第14回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】

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