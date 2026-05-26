お笑いコンビ「スピードワゴン」の井戸田潤さん（53）が、2026年5月24日放送のバラエティー番組「世界の給与明細〜日本と比べてどうなの？〜」（テレビ東京系）にゲスト出演し、元妻で俳優の安達祐実さん（44）との離婚に触れる一幕があった。

藤本美貴「はっきり言った！」

井戸田さんは05年9月、安達さんとの結婚と、妊娠を発表。06年に第1子となる女児が誕生したが、09年に離婚した。22年9月5日には、モデルの蜂谷晏海（はちや・あみ）さん（34）との再婚を発表。24年7月と25年12月に男児が誕生した。

番組では、「少子化対策がすごい国」を取り上げる中で、フランスとハンガリーの婚姻制度が紹介されることに。

番組冒頭、MCの藤本美貴さん（41）が「結婚と離婚をたくさん経験した方にお集まりいただきました」と切り出し、ゲストの井戸田さんと、お笑いタレントの陣内智則さん（52）、タレントの小倉優子さん（42）が画面に映った。

藤本さんに「1回離婚を経験した後に再婚されました、スピードワゴン井戸田潤さんです」と紹介された井戸田さんは、指で「×」と「1」のサインを作った。

続けて、「離婚理由は義理のお母さんとけっこう揉めたからです」とぶっちゃけ。藤本さんは、「はっきり言った！」と驚き笑っていた。