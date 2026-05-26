巨人は２６日、１８歳の長女に暴行を加えた疑いで２５日に現行犯逮捕され、その後釈放された阿部慎之助監督から、辞任の申し出があり、受理したことを発表した。阿部監督はこの日午前、報道陣の前で涙ながらに謝罪した。会見では、代理人が長女が「私の意思で書いた」という長文の手紙も代読された。

ＣＢＣ・ＴＢＳ系「ゴゴスマ」ではこの事案を冒頭から特集した。手紙には「殴る・蹴るなどといった事実はございませんでした。報道では“殴られた”などとありますが、私の過度な状況説明によって報道内容が事実と異なってしまった」と一部報道内容を否定。「父とのこのような大がかりなけんかというのは初めてのことであり、『ｃｈａｔＧＰＴ』に相談」して、児童相談所に電話で相談したところ、「私自身の意向は聞かれることはなく、警察に通報されるといった形になってしまいました。警察が来て一番驚いているのは自分自身ですし、父が警察に連行された姿を見て、目前で私は泣き崩れてしまいました」と説明された。

火曜日コメンテーターの鈴木紗理奈は「娘さんの文書（手紙）を呼んで、ちょっと安心したというか…。普段の関係は良好で冗談を言い合う仲で…というので、親子関係の仲でひずみがあったんじゃなかったんだろうな、というのは、私はとりあえず、親子関係がちゃんとなってるんなら、一安心」などと語った。

一方で、「娘さんの手紙をベースとして考えたいんですけど」と断った上で、「ふに落ちない」点があるとして、「警察は逮捕…どういう状況…警察が逮捕しなきゃいけないといった状況と娘さんの手紙が違いすぎて、なんだかへんな感じ」とも口にした。