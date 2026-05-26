ナイアンティックは、『ポケモン GO』のリアルイベント「Pokémon GO Fest 2026：東京」を5月29日から6月1日までの4日間開催することを発表した。

【画像あり】特別な見た目の「ピカチュウ」も登場

本イベントは、お台場海浜公園をはじめとする港区・江東区・品川区の広域を会場として『ポケモン GO』を楽しむリアルイベント。10周年を迎える特別な年として、東京都全域（島嶼部を除く）にプレイエリアを拡大した「街中ゲームプレイ」を5月25日から先行スタートする。街中ゲームプレイに特化した世界初となる「まち探検チケット」の実装をはじめ、過去最大規模の取り組みとなる。

「Pokémon GO Fest」は、世界中のトレーナーが集まる『ポケモン GO』の祭典。ゲーム内での特別な体験のほか、街歩きやフォトスポット、ダンスステージ、スタンプラリー、限定展示など、ゲームを普段プレイしない人でも楽しめるコンテンツが展開される。

公園会場となる東京臨海副都心（台場・青海地区）では、イベント期間限定のブースや会場装飾が登場。「ピカチュウ」のステージショーや、やぐらを囲んで楽しむ「ピカチュウ音頭 in GO Fest」、ポケモンたちの装飾を楽しめる「ポケジェニック」などが用意される。

東京都全域（島嶼部を除く）を対象とした街中ゲームプレイでは、対象店舗で『ポケモン GO』のゲーム画面を提示するとイベントオリジナルシールがもらえる「お買い物キャンペーン」、虎ノ門ヒルズ＆六本木ヒルズでのAR特別フォトブース、「アイルしながわ」での貴重なロード画面のアート展示、4つの都立公園での東京グリーンビズとコラボしたピカチュウサンバイザー配布などを実施する。

あわせて新情報として、港区・江東区・品川区の3区にそれぞれ1つずつ、合計3つの「GOスタンプラリー」が5月25日より登場することが明らかになった。ゲーム内の指定されたポケストップでスタンプを集めると、その数に応じて3区のランドマークが含まれるロケーション背景が付いたポケモンを捕まえることができる。東京都内のみを舞台に完結する「GOスタンプラリー」の実施は今回が初めての取り組みで、チケットを持っていなくても参加可能だ。

ゲームプレイ体験では、幻のポケモン「ゼラオラ」が『ポケモン GO』に初登場。

公園会場では「ゼラオラ」との出会いにつながる特別な「スペシャルリサーチ」を楽しめる。また、公園にいるトレーナーたちが協力して「メガミュウツーX」「メガミュウツーY」に挑む大規模なレイドバトル「スーパーメガレイド」も開催され、参加者はメガレベルが解放された状態の「ミュウツー」と出会えるチャンスもある。

「ミュウツー」はイベントの全期間にわたって都市全域の「レイドバトル」に登場するほか、東京会場ではミスティックキャップをかぶった特別な「ピカチュウ」も出現する。

なお、公園チケット（公園会場と街中の両方でプレイ可能）は完売しており、街中ゲームプレイのみが体験できる「まち探検チケット（1DAY）」が3,000円で『ポケモン GO』公式チケット販売サイトにて販売中だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）