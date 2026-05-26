やってみたら意外と簡単！青梅・小梅で「梅しごと」始めませんか？

梅のシーズン到来！ 面倒なイメージでなじみのない方も多いのでは？ 梅シロップなどは特別な道具を使わず、手間をかけずに簡単に作れます。

▼あっという間に完成！梅シロップ

よく洗って水けをきった青梅、氷砂糖、酢を容器に入れて数カ月おくだけのレシピ。暑い日にとてもおいしい梅ジュースを飲めます。



▼材料2つ！はちみつ梅風

青梅とらっきょう酢だけで作る、はちみつ梅のような一品。そのおいしさにハマる人が続出です。



▼保存用ポリ袋で手軽に！カリカリ梅

面倒なイメージのあるカリカリ梅も保存用ポリ袋を使って簡単に作れる、挑戦しやすいレシピです。



▼ごはんが進む！塩昆布漬け

ごはんのお供にぴったり。リピーターが多いのも納得で、塩昆布の旨みがあとを引きます。







梅はしっかり洗い、ヘタをとって水けをきることがポイント。砂糖や塩、酢の効果で簡単に上手に漬かります。今年こそ梅しごとにトライして、梅を堪能してみてください。

画像提供：Adobe Stock

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。