伝説の名車「432R」を再現！

2022年に開催された「東京オートサロン2022」で、日産は「FAIRLADY Z CUSTOMIZED PROTO（フェアレディZ カスタマイズド プロト）」というコンセプトモデルを出展しました。

名前のとおり「フェアレディZ」をカスタムしたプロトモデルで、同イベントのカスタムカーコンテストグランプリにも選出されるなど、高い注目を集めた一台です。

【画像】超カッコいい！ これが432R仕様の「フェアレディZ」です！（30枚以上）

後にカスタムキットが市販化されることになりましたが、どのような特徴があるのでしょうか。

このモデルについて日産は、「歴代フェアレディZの名車のスタイリングやカラーリングをモチーフに、熱狂的なフェアレディZファンに捧げるカスタマイズプロトモデル」と説明しています。

ベースに選ばれたのは、当時発表されたばかりの「RZ34型」。車両全体へ専用のエクステリアパーツを追加しているのが見所です。

例えばフロントは、バンパーとグリルを変更した上で、さらにカーボンリップスポイラーを追加。テールゲート部には大型リアスポイラーを装備し、迫力あるエクステリアに仕上げました。

またサイドに目を向けると、オーバーフェンダーのほか、レーシーなデザインのボディサイドストライプも目を引きます。

RZ34型は歴代フェアレディZのデザインなどをモチーフにしているのが特徴ですが、なかでもカスタマイズド プロトは伝説の名車として知られる初代S30型のスポーツモデル「432R」を彷彿とさせる鮮やかなオレンジを採用。ブラックエンジンフードやブラックルーフとのコントラストによって、抜群の存在感を放っていました。

他にも、専用デュアルエキゾーストマフラーや、同じく専用の19インチアルミホイールを備えている点も見逃せません。

東京オートサロン2022で話題を呼んだフェアレディZ カスタマイズド プロトは、その後「FAIRLADY Z CUSTOMIZED EDITION（フェアレディZ カスタマイズド エディション）」として市販化されることになります。

この仕様はまず「東京オートサロン2023」に出展され、その後2024年10月に日産純正アクセサリーパッケージとして発売されました。

用意されたアクセサリーパッケージは2種類。まず、フェアレディZのエンブレム入りのフロントバンパー、グリル、カーボンリアスポイラーなどがセットになった「エントリーパッケージ」。

そして、これらのパーツに加え、専用19インチアルミホイール、専用デザインエンブレム、フードデカール、ボディサイドステッカーを網羅した「フルパッケージ」から選択できます。

フルパッケージを選択すれば、あのフェアレディZ カスタマイズド プロトの外観を忠実に再現可能です。

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価格（消費税込）はエントリーパッケージが55万2200円、フルパッケージが96万7560円に設定されました。

あくまでエクステリアのみのカスタムではあるものの、よりスタイリッシュな外観へと仕立てられるキットです。特別な「Z」に仕上げたい人にとって、魅力的な選択肢になるでしょう。