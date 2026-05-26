ホンダの“新型”「本格SUV」まもなく

ホンダは2026年3月、大型SUV「パスポート」を日本市場へ導入すると発表しました。北米で評価されてきたモデルだけに、国内でも特徴や使い勝手に注目が集まり、発表直後からさまざまな反響が寄せられています。

今回日本に導入されるのは、オフロード性能を高めた上級グレード「トレイルスポーツ エリート」です。

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発売は2026年後半から順次始まる予定で、ホンダのSUVラインナップに新たな選択肢が加わる形となります。

パワートレインには最高出力285hpの3.5リッターV型6気筒エンジンを採用し、10速ATと4WDシステムを組み合わせています。

北米生産車らしい堂々としたボディと悪路走破性を両立している点も特徴で、北米仕様のボディサイズは全長4864mm×全幅2017mm×全高1857mmと、トヨタ「ランドクルーザー300」（全長4950mm〜4985mm×1980mm〜1990mm×1952mm）を上回るワイドなプロポーションを備えています。

最低地上高も211mmを確保し、スズキ「ジムニー」（205mm）を超えるクリアランスを持つなど、オフロード走行を意識した設計が随所に盛り込まれています。

専用18インチホイールやオールテレーンタイヤ、スキッドプレートなども装備し、外観はタフで精悍な印象に仕上げられています。

インテリアは広い居住空間と快適装備を備え、上級グレードらしい質感を追求したつくりとなっています。なお、日本導入モデルは左ハンドル仕様となる見通しです。

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販売店にも早くから問い合わせが寄せられており、都内のホンダ販売店担当者は「近年のホンダ車にはなかったフルサイズSUVとして、多くの関心をいただいています」と話します。

ランドクルーザー300のユーザーを含むアウトドア志向の層からも「ぜひ乗ってみたい」という声が届いており、海外専用モデルらしい無骨さが支持されている様子です。

ユーザーからもデザインについて「北米らしい迫力」「サイズ感がちょうどいい」といった声があり、走りや性能面では「悪路に強そう」という意見が寄せられています。

実用性に関しては「荷室が広そう」「家族で使いやすい」といった反応も見られ、幅広い層から関心が高まっています。新たなSUVの選択肢として、今後どのように受け入れられていくのか注目されます。